TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çocuklarımızın geleceği hepimizin sorumluluğu”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünya Çocuk Hakları Gününde hiçbir çocuğumuzun temel hak ve özgürlüklerinden mahrum kalmadığı; sevginin, dostluğun ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyada yaşayabilmeleri umuduyla tüm çocuklarımızı içtenlikle kucaklıyorum” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle mesaj yayımladı. Palandöken, "Çocuk haklarının uluslararası alanda güvence altına alındığı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, bundan 30 yıl önce 20 Kasım 1989’da kabul edildi. O tarihten bu yana çocukların daha iyi şartlarda yaşaması ve güzel yarınlara kavuşması için çalışmalar yapılıyor. Ancak bugün halen dünya üzerinde temel hak ve özgürlüklerine kavuşamayan çok sayıda çocuk var. Birçok ülkede çocuklar açlığa, yoksulluğa ve eğitimsizliğe karşı mücadele veriyor. Ancak unutmamalıyız ki çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi tüm dünyanın ortak sorumluluğudur. Çocuklara temel hak ve özgürlüklerini en iyi şekilde sunan, onların en güzel şekilde yetişmesi için çalışan toplumlar geleceğe çok daha güvenle bakabilmektedir. Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle tüm çocuklarımızın başta şiddetten, savaştan ve sömürüden uzak, eğitim ve öğrenim hakkı öncelikli olmak üzere temel haklarını kullanabildikleri bir dünyada yaşamalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.