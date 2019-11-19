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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çocuklarımızın geleceği hepimizin sorumluluğu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünya Çocuk Hakları Gününde hiçbir çocuğumuzun temel hak ve özgürlüklerinden mahrum kalmadığı; sevginin, dostluğun ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyada yaşayabilmeleri umuduyla tüm çocuklarımızı içtenlikle kucaklıyorum” dedi.TESK Genel Başkanı Palandöken, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünya Çocuk Hakları Gününde hiçbir çocuğumuzun temel hak ve özgürlüklerinden mahrum kalmadığı; sevginin, dostluğun ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyada yaşayabilmeleri umuduyla tüm çocuklarımızı içtenlikle kucaklıyorum” dedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle mesaj yayımladı. Palandöken, "Çocuk haklarının uluslararası alanda güvence altına alındığı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, bundan 30 yıl önce 20 Kasım 1989’da kabul edildi. O tarihten bu yana çocukların daha iyi şartlarda yaşaması ve güzel yarınlara kavuşması için çalışmalar yapılıyor. Ancak bugün halen dünya üzerinde temel hak ve özgürlüklerine kavuşamayan çok sayıda çocuk var. Birçok ülkede çocuklar açlığa, yoksulluğa ve eğitimsizliğe karşı mücadele veriyor. Ancak unutmamalıyız ki çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi tüm dünyanın ortak sorumluluğudur. Çocuklara temel hak ve özgürlüklerini en iyi şekilde sunan, onların en güzel şekilde yetişmesi için çalışan toplumlar geleceğe çok daha güvenle bakabilmektedir. Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle tüm çocuklarımızın başta şiddetten, savaştan ve sömürüden uzak, eğitim ve öğrenim hakkı öncelikli olmak üzere temel haklarını kullanabildikleri bir dünyada yaşamalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın yarınlarını hep birlikte kuralım”
TESK olarak çocuk haklarının korunması kapsamında UNICEF ile birlikte çocuk işçiliği konusunda yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü anlatan Palandöken, “Çocuk işçiliğini önlemede farkındalık oluşturmak için TESK olarak UNİCEF ile birlikte Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı kapsamındaki çalışmalarımız devam ediyor. TESK’in çocuk işçiliği ile mücadelede önemli bir birikimi ve çocuk işçiliği ile mücadelede işlevsel kılabileceği bir yapı olan İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (İDDG) sistemi var. Çocuk, aile, okul ve işveren bağlantısını kurmak üzere bu örgütlenmenin kapasitesini artırarak çocuk işçilerin ve çalışma riski bulunan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesini sağlıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi çocuklar işçi değil öğrenci olmalıdır. Bu kapsamda çocuk İşçiliği ile mücadeledeki kararlılık tüm kurum ve kuruluşlarımızın, kamu ve özel sektörün, medyanın, esnafın, sanayicinin, tacirin, işçinin, işverenin ve ailelerin kısacası toplumun tüm kesimlerinin el ele vermesiyle ancak beklenen ve arzu edilen sonuçlara ulaşacaktır. Tüm topluma açık çağrımızdır. Gelin el ele verelim. Çocuklarımızın yarınlarını hep birlikte kuralım” dedi.

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