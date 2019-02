TESK Genel Başkanı Palandöken: “Destekler ücretsiz taşınan yolcu başına verilmeli”

Her halk otobüsçünün taşıdığı ücretsiz yolcu sayısının aynı olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk otobüsçülere verilen ücretsiz yolcu taşıma desteğinin yolcu başına verilmesi gerektiğini belirtti.

Ücretsiz taşınan yolcular için halk otobüsçülere verilen desteğin yolcu başına olması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Öğrenci, engelli, gazi, 65 yaş üstü, basın ve bunun gibi ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için devlet ile halk otobüsçü esnafımız birlikte hizmet sunuyor. Ancak ücretsiz yolcu taşıyan halk otobüsçülerine aylık olarak ödenen destek maalesef adaletsizliğe yol açıyor. Bir semtte bir halk otobüsçünün taşıdığı ücretsiz yolcu sayısı başka bir semtte ya da ilde iki katı olabiliyor. Verilen destek ise aynı olduğu için, bu durum halk otobüsçü esnafımız arasında, dağılımı adaletsiz olan bir destek haline geliyor. Bu hizmette verilen destek yolcu başına olmalı ki adaletsizlikler ortadan kalksın. Her ay taşınan ücretsiz yolcu sayısı raporuyla, destek de bu rapora göre verilmeli. Desteğin artırılması ve yolcu başına olmasıyla hizmette aksamalar meydana gelmez, halk otobüsçünün yükü hafifletilmiş olur” ifadelerini kullandı.

Her halk otobüsçünün taşıdığı yolcu kadar yani hak ettiği desteği alması gerektiğini belirten Palandöken, “Halk otobüsçülere verilen bu destek yolcu başına verilirse herkes taşıdığı yolcu kadar ücret alır, yani herkes hak ettiği desteği almış olur. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması, artan maliyetler nedeniyle de çok önemli. Çünkü akaryakıt başta olmak üzere lastik, tamir, yedek parça gibi birçok kalemde maliyetlerde yüzde 50’ye yakın artış oldu. Maliyet artışları esnafın zaten belini büküyor. Bu sebeple bu adaletsizliğin düzelmesinin yanında ticari akaryakıt, KDV muafiyeti gibi destekler de verilmeli” açıklamasını yaptı.