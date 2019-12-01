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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Doğalgaza indirim can suyu olur”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

Doğalgaza zam beklentilerinin aksine indirim yapılması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Doğalgaz kartlı yüklemelerde cihaz kullanım bedeli için her defasında 2,50 lira kesilmesi ve 1 metreküp doğalgazın fiyatının 2 liraya yaklaşması bu kış aylarında vatandaşı zorluyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Doğalgaza indirim can suyu olur”

Doğalgaza zam beklentilerinin aksine indirim yapılması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Doğalgaz kartlı yüklemelerde cihaz kullanım bedeli için her defasında 2,50 lira kesilmesi ve 1 metreküp doğalgazın fiyatının 2 liraya yaklaşması bu kış aylarında vatandaşı zorluyor. Cihaz kullanım bedeli yılda 1 kez alınmalı ve doğalgazda herkesi sevindirecek bir indirim yapılmalı. Özellikle esnafımıza yönelik böyle bir indirim müjdesi hem evinde hem iş yerinde esnafımızın rahatlamasını sağlayacaktır” dedi.
Dağıtım şirketlerinin doğalgaz yüklemelerindeki cihaz kullanım bedelini kaldırması ya da yılda bir kez alması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kartlı doğalgaz yüklemelerinde makine kullanım bedeline Temmuz ayında yüzde 31 zam gelerek 2,50 lira olmuştu. Her defasında bu ücretin alınmasının yanında PTT’den yüklemelerde de yine bir ücret alınıyor. Haftada bir parası oldukça yükleme yapan vatandaş için bu 3 ayda 30 lira ediyor. 30 liraya 15 metreküp daha gaz alabilecekken bunu cihaza vermiş oluyor. Cihazın kullanım bedeli yükü kış aylarında vatandaşın üzerinden alınmalı. Makine dijital olarak yükleme yapıyor ve ne personel ne de başka bir hizmet bedeli var. Bir makineye günde bin kişi bile gelse 2 bin 500 lira ediyor. Zaten faturalarda birçok kalemde eklenti ile vatandaş ödeme zorluğu çekerken bir de bu yükleme için alınan ücretlerden vazgeçilmeli. Dağıtım şirketleri kendileri için az ama aboneler için çok etkili olacak bu kullanım bedelini kaldırmalı ya da yılda bir kez almalı” diye konuştu.

“Kış aylarında doğalgaz zammına değil indirimine ihtiyaç var”
Doğalgazda indirime ihtiyaç olduğunu hatırlatan Palandöken, “Kış aylarında vatandaşın en çok indirime ihtiyacı varken zam gelmesi hem evleri hem ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak ülkemize doğalgaz alımında da düşüş yaşanacak. Bu düşüş vatandaşa ve esnafa da yansıtılmalı. Kış aylarında en yoksul aileden en zenginine kadar tüm ülke olarak bu konuda müjdeye ihtiyacımız var. Örneğin doğalgaz kartına 1 ayda iki kez 300 lira yüklediğimizde 5 TL’si makine ücreti olarak kesiliyor, yüklenen gaz miktarı 155 metreküp oluyor. 1 metreküp doğalgazın 2 liraya gelmesi gerçekten herkesi zorluyor. Öte yandan esnafa özel bir doğalgaz indiriminin de yapılması artık şart oldu. Çünkü fiyatlar yüzünden esnaf sanayide yanık yağ yakıyor” şeklinde konuştu.

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