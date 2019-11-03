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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Elektrik ve doğal gaz indirimi esnafımıza nefes aldırır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 09:31 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, soğuk kış günlerinde doğal gaz, elektrik, su ve akaryakıt gibi enerji kalemlerinde esnafa indirimli tarife uygulanması gerektiğini aktardı.Soğuk kış günlerinin yüzünü göstermesiyle birlikte esnafın sıkıntıya düştüğünü söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, “Farklı iş kollarından birçok esnaf ve sanatkarımız doğal gaz fiyatlarının pahalılığından dolayı dükkanında kalorifer yakamıyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, soğuk kış günlerinde doğal gaz, elektrik, su ve akaryakıt gibi enerji kalemlerinde esnafa indirimli tarife uygulanması gerektiğini aktardı.
Soğuk kış günlerinin yüzünü göstermesiyle birlikte esnafın sıkıntıya düştüğünü söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, “Farklı iş kollarından birçok esnaf ve sanatkarımız doğal gaz fiyatlarının pahalılığından dolayı dükkanında kalorifer yakamıyor. Bunun yerine halen sanayi sitelerinde talaş ve yanmış yağ yakarak ısınmaya çalışan esnafımız var. Bu ısınma şekli çevreye verdiği zararın yanı sıra insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Yaşadığımız yüzyılda teknoloji bu kadar gelişmişken esnafımız bu tarz yöntemlerle ısınmaktan kurtarılmalı. Bunun için de ekonominin omurgası olan esnafımıza başta doğal gaz olmak üzere elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

“Enerji kalemlerinde esnafa özel tarife uygulanmalı”
Enerji kalemlerinde esnaf ve sanatkarlara özel indirimli tarife uygulanmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle küçük esnaf ve sanatkarlarımızın çok düşük sermayelerle açtığı ve kendi yağında kavrularak işlettiği dükkanlarda en az bir iki kişi çalıştırılarak istihdama katkı sağlanıyor. Her bir dükkan, ortalama 4-5 kişilik bir ailenin gelir kapısı demek. Kısıtlı imkanlarla ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız sosyal güvenlik primleri, vergisi vs. derken her yıl sermayesi kadar ödeme yapıyor. Cadde ve sokakları hareketlendiren, temizleyen, aydınlatan esnafımızın ayakta kalabilmesi için doğal gaz, elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirim yapılmalı. Anayasamızın 174. Maddesinde de belirtildiği gibi devletimiz esnaf ve sanatkarları korumaya yönelik tedbirler almalı. Özellikle kış aylarına girdiğimiz şu günlerde enerji kalemlerine yönelik müjdeli bir haber gelirse esnafımız rahat bir nefes alır” dedi.

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