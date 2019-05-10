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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Engelleri empati kurarak aşalım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Engelli vatandaşlarımız sosyal yaşam içerisinde yaşamlarını sürdürürken birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Engelleri empati kurarak aşalım”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Engelli vatandaşlarımız sosyal yaşam içerisinde yaşamlarını sürdürürken birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Onların hayatını kolaylaştırabilmenin ilk adımı empati kurmaktan geçiyor. Konfederasyon olarak biz de 2015 yılında aldığımız kararla engelli esnafımıza iş yeri açarken maddi manevi destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz” dedi.
Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelli vatandaşların gün içerisinde yaşadığı zorlukları kolaylaştırmanın ilk yolunun empati kurmak olduğunu vurguladı. Palandöken, “Fiziksel ya da zihinsel engel yalnızca doğuştan olmuyor. Hayatımızı sürdürdüğümüz sürece hepimiz ne zaman ne şekilde olacağını bilmediğimiz birer engelli adayıyız. Ülkemizde maalesef net sayı bilinmemekle birlikte en az 5 milyon engelli vatandaşımız var. Sosyal yaşam içerisinde engelli vatandaşlarımızın yaşadığı birçok zorluğu göz ardı ediyor, hatta zorluklarına zorluk katıyoruz. Otoparklarda engellilere ayrılmış alanlara park yapmak, kaldırımlara araba park etmek, görme engelliler için yapılan sarı bantlara zarar vermek gibi birçok hata yapıyoruz. Bedensel, zihinsel, işitme ve görme gibi engelleri olan vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları ilk olarak empati yoluyla kolaylaştırabiliriz” ifadelerini kullandı.

“TESK olarak onlarca engelli esnafımıza destek sağladık”
Engelli vatandaşlara karşı kurum ve kuruluşların da sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Palandöken, “Toplumun, kamu kurum ve kuruluşlarının her kademesinin bu konuda sorumluluğu var. Belediyeler yapılan kaldırımlarda engelli rampalarını unutmamalı. Şehir içinde rahatça işlerini halledebilme, gezebilme imkânları sunulmalı. Onların hayatını kolaylaştıracak en ufak bir fikir, her proje her düşünce önemlidir. Biz de bugüne kadar TESK olarak onlarca engelli esnaf ve sanatkâr adaylarına destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Engelli esnaf ve sanatkârımızın iş yerlerinin kuruluşu aşamasında sicil, birlik ve oda kayıt ücretleri ile belge ve hizmet karşılığı olan bedellerini konfederasyon bütçesinden karşılayarak geri iade ediyoruz. TESK olarak kendi gelirlerimizden vazgeçerek engelli vatandaşlarımıza karşı kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirme gayreti içindeyiz. Birlik, beraberlik ve destek olunarak tüm engellerin üstesinden gelineceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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