TESK Genel Başkanı Palandöken: “Engelleri empati kurarak aşalım”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Engelli vatandaşlarımız sosyal yaşam içerisinde yaşamlarını sürdürürken birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Onların hayatını kolaylaştırabilmenin ilk adımı empati kurmaktan geçiyor. Konfederasyon olarak biz de 2015 yılında aldığımız kararla engelli esnafımıza iş yeri açarken maddi manevi destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelli vatandaşların gün içerisinde yaşadığı zorlukları kolaylaştırmanın ilk yolunun empati kurmak olduğunu vurguladı. Palandöken, “Fiziksel ya da zihinsel engel yalnızca doğuştan olmuyor. Hayatımızı sürdürdüğümüz sürece hepimiz ne zaman ne şekilde olacağını bilmediğimiz birer engelli adayıyız. Ülkemizde maalesef net sayı bilinmemekle birlikte en az 5 milyon engelli vatandaşımız var. Sosyal yaşam içerisinde engelli vatandaşlarımızın yaşadığı birçok zorluğu göz ardı ediyor, hatta zorluklarına zorluk katıyoruz. Otoparklarda engellilere ayrılmış alanlara park yapmak, kaldırımlara araba park etmek, görme engelliler için yapılan sarı bantlara zarar vermek gibi birçok hata yapıyoruz. Bedensel, zihinsel, işitme ve görme gibi engelleri olan vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları ilk olarak empati yoluyla kolaylaştırabiliriz” ifadelerini kullandı.