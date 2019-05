TESK Genel Başkanı Palandöken: “Engelleri empati kurarak aşalım”

“TESK olarak onlarca engelli esnafımıza destek sağladık”

Engelli vatandaşlara karşı kurum ve kuruluşların da sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Palandöken, “Toplumun, kamu kurum ve kuruluşlarının her kademesinin bu konuda sorumluluğu var. Belediyeler yapılan kaldırımlarda engelli rampalarını unutmamalı. Şehir içinde rahatça işlerini halledebilme, gezebilme imkânları sunulmalı. Onların hayatını kolaylaştıracak en ufak bir fikir, her proje her düşünce önemlidir. Biz de bugüne kadar TESK olarak onlarca engelli esnaf ve sanatkâr adaylarına destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Engelli esnaf ve sanatkârımızın iş yerlerinin kuruluşu aşamasında sicil, birlik ve oda kayıt ücretleri ile belge ve hizmet karşılığı olan bedellerini konfederasyon bütçesinden karşılayarak geri iade ediyoruz. TESK olarak kendi gelirlerimizden vazgeçerek engelli vatandaşlarımıza karşı kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirme gayreti içindeyiz. Birlik, beraberlik ve destek olunarak tüm engellerin üstesinden gelineceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.