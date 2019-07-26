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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faiz indirimi ekonomimiz için son derece olumlu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok ülkede faizler negatif olarak gerilemişken ve gelişmiş ülkelerin tamamında faizler düşüyorken Merkez Bankası’nın almış olduğu bu karar son derece olumlu olmuştur.

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faiz indirimi ekonomimiz için son derece olumlu”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok ülkede faizler negatif olarak gerilemişken ve gelişmiş ülkelerin tamamında faizler düşüyorken Merkez Bankası’nın almış olduğu bu karar son derece olumlu olmuştur. Faizlerin düşmesiyle beraber bir iyileşme süreci de gayrimenkul sektöründe görülecektir” dedi.
Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının ekonomi için son derece olumlu olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Merkez Bankası, para politika faizinde indirim yaparak ekonomideki normalleşme sürecinin çok daha hızlı ilerlediği mesajını vermiş oldu. Para politika faizlerinin düşmesiyle beraber bankalardaki mevduat ve kredi faizlerinde hızlı bir düşüş trendi görülecektir. Eğer bankalar kredi verme konusunda biraz daha istekli olurlarsa yatırımlar artacak, işsizlik azalacak ve yavaşlayan ekonomi hareketlenmeye başlayacaktır” diye konuştu.

“Yeni yatırımlar kendini göstermeye başlayacak”
Faiz indirimi ile birlikte bankaların da mevduat ve kredi faizlerini düşürerek ekonomideki büyümeyi hızlandırması gerektiğini ifade Palandöken, “Birçok ülkede faizler negatif olarak gerilemişken ve gelişmiş ülkelerin tamamında faizler düşüyorken Merkez Bankası’nın almış olduğu bu karar son derece olumlu olmuştur. Faizlerin düşmesiyle beraber bir iyileşme süreci de gayrimenkul sektöründe görülecektir. Satılmayı bekleyen 2 milyon konut stokundan dolayı sıkıntılı bir dönem geçiren inşaat sektörü de bu gelişmeyle rahatlayacaktır. Konut stoku erimeye başladıkça sektörde yeni yatırımlar da kendini göstermeye başlayacaktır. İnşaat sektörü, ekonominin öncü sektörlerinden olduğu için ekonomideki büyümeyi yeniden hızlandıracaktır” şeklinde konuştu.

“Kamu alacaklarındaki gecikme faizleri de düşürülmeli”
Faizlerin düşmesiyle beraber vergi, SGK primi gibi kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zamlarının da düşürülmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Ekonominin yavaşladığı dönemlerde bundan en çabuk ve en çok etkilenen her zaman esnaf ve sanatkarlarımız olmuştur. Çok sayıda esnafımız vergi ve SGK prim borcunu ödeyememektedir. TBMM tatilde olduğu için bir borç yapılandırmasının gündemde olmaması sebebiyle en azından düşen faizlere paralel olarak kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı oranları da düşürülmelidir. Gecikme zammı oranı bir vergi cezası değildir, kamu alacağının enflasyon karşısında erimesini önlemeye yönelik bir güvenlik müessesesidir. Bu nedenle gecikme zammı oranının düşürülmesi esnaf ve sanatkarların borcunun bir nebze de olsa ödenebilir hale gelmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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