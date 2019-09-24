TESK Genel Başkanı Palandöken: “Halk otobüslerine verilen destek artırılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Halk otobüslerine verilen destek artırılmalı” dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışla birlikte özel halk otobüslerine verilen desteğin yetersiz kaldığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Art arda yapılan zamlarla birlikte artan mazot fiyatları halk otobüsçü esnafımızın belini büküyor. Halk otobüslerine ücretsiz taşınan yolcular için verilen devlet desteği yeterli değil. Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemesinin yürürlüğe girdiği 2016 yılının başından bu yana mazot fiyatları yüzde 80’in üzerinde artış gösterdi. Ancak halk otobüslerine verilen destek, o tarihten bu yana yalnızca 2018 yılında yüzde 33 artırıldı. Halk otobüsçü esnafımız maliyetini karşılayamıyor. Verilen devlet desteği şoförün çay parasına bile yetmiyor. Bu destekler günümüz şartlarına göre güncellenirken otobüs başına değil, ücretsiz taşınan yolcu başına verilmeli” dedi.

“Ücretsiz yolcuların bedelleri makul seviyede karşılanmalı”

Artan mazot fiyatlarının taşımacı esnafının belini büktüğünü anlatan Palandöken, “Mazot fiyatları ve giderler artınca halk otobüsçü esnafımıza ücretsiz yolcu başına aylık olarak verilen destek yetersiz kaldı. Desteğin verilmeye başlandığı 2016 yılının başında Ankara’da 3,52 ve İstanbul’da 3,47 olan mazot, şu anda Ankara’da 6,56’dan İstanbul’da 6,46’dan satılıyor. Gün geçmeden akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor ancak halk otobüslerine verilen destek, yalnızca bir kez, yüzde 33 oranında artırıldı. Mazot fiyatlarının son üç yılda yüzde 80’in üzerinde arttığı göz önünde bulundurulursa halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı. Ücretsiz taşınan yolcuların bedelleri makul seviyede karşılanmalı ki halk otobüsçü esnafımız mağdur olmasın” diye konuştu.