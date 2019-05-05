TESK Genel Başkanı Palandöken: “İsraf sofrasına değil iftar sofrasına oturalım”

Gıda israfının önüne bir türlü geçilemediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Alınan tüm önlemlere rağmen yılda milyonlarca ekmek ve tonlarca sebze meyve israf ediliyor. Özellikle mübarek Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz. Gıda ürünlerinde arz talep dengesizliğinin yaşandığı ve fiyatların arttığı bu dönemde hem vatandaşlık görevi olarak hem de dini bir görev olarak israftan kaçınmalıyız” dedi.

Gıda israfının çok ciddi boyutlara ulaştığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle Ramazan’da gıda israfı konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofraları için alışverişlerin yapıldığını belirten Palandöken, “İslam aleminin heyecanla beklediği, on bir ayın sultanı olan ramazan ayı, bolluk ve bereketin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah’ın rızasını kazanırken israftan mümkün oldukça kaçınmalıyız. İftar sofralarımızı kurarken ihtiyacımız kadar alışveriş yapmalı ve dinimizce de haram olan israftan uzak durmalıyız. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetlerimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Çöpe giden parayla onlarca okul, hastane ve köprü yapılabilir” diye konuştu.