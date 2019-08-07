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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kamu bankalarının faiz indirimi örnek olmalı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu bankalarının faiz indirimi örnek olmalı" dedi.Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından üç kamu bankasının konut kredi faizlerini indirmesinin piyasada olumlu algılandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İki milyon konut stoku bulunan sektörün bu faiz indirimine ihtiyacı vardı.

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kamu bankalarının faiz indirimi örnek olmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu bankalarının faiz indirimi örnek olmalı" dedi.
Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından üç kamu bankasının konut kredi faizlerini indirmesinin piyasada olumlu algılandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İki milyon konut stoku bulunan sektörün bu faiz indirimine ihtiyacı vardı. Bu indirim ile bankalara iki günde rekor başvuru gerçekleşti. Ancak vatandaşın ev sahibi olması ve sektörün yeniden ayağa kalkabilmesi için yalnızca 3 bankanın faiz indirimi yeterli değil. Özel bankalar da sektöre katkı sağlayarak konut kredi faizlerinde indirime gitmeli” dedi.

“Özel bankalar ve inşaat sektörü de elini taşın altına koymalı”
Kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin özel bankalara ve inşaat firmalarına örnek olması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Merkez Bankasının faiz indirim kararının ardından ilk hamlenin inşaat sektöründe yapılarak bankaların konut kredi faizlerini düşürmesi gerektiğini belirtmiştik. Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank, konut kredi faizlerini 0.90’dan başlayan oranlara indirdi. Bunun üzerine vatandaşlardan bankalara rekor kredi başvurusu gerçekleşti. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ve sektörün bu faiz indirimine ihtiyacı vardı. Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimini özel bankalar da örnek alarak onlarca sektörü etkileyen inşaat sektörünün canlanması için konut kredi faizlerini düşürmeli. Öte yandan inşaat sektörü de elini taşın altına koyup konut fiyatlarında indirimler ve cazip kampanyalar yapılarak mevcut konut stokunun eritilip ekonominin canlanmasına katkı sağlamalı” diye konuştu.

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