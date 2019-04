TESK Genel Başkanı Palandöken: “Spor camiası efsane bir ismi kaybetti”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Fenerbahçe ve Mili Takım’ın unutulmaz futbolcusu Can Bartu’nun vefatı ile spor camiasının efsane bir ismi kaybettiğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Fenerbahçe ve Mili Takım’ın unutulmaz futbolcusu, aynı zamanda Fenerbahçe‘de basketbol da oynayan Can Bartu’nun vefatı ile ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Palandöken mesajında, “Türk spor tarihine ismini altın harflerle yazdıran, güzide kulüplerimizden Fenerbahçe ve Milli Futbol takımımızın başarılı futbolcusu Can Bartu’nun vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hem futbol hem de basketbol alanında imza attığı başarılarla spor dünyasına adını altın harflerle yazdıran Bartu’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Fenerbahçe camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum” dedi.