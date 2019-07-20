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TESK Genel Başkanı Palandöken: “SSK’lı ile Bağ-Kur’lunun prim gün sayısı eşitlenmeli”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

Sosyal güvenlikte norm birliği sağlanmasını ve esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerle eşitlenmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim gün sayıları eşitlenmeli.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “SSK’lı ile Bağ-Kur’lunun prim gün sayısı eşitlenmeli”

Sosyal güvenlikte norm birliği sağlanmasını ve esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerle eşitlenmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim gün sayıları eşitlenmeli. Norm birliğinin sağlanması için tüm kesimlere sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı. Diğer önemli bir konu ise esnaf ve sanatkârlarımıza geriye dönük hizmet süresi borçlanma hakkı verilmeli” dedi.
Esnaf ve sanatkârın prim gün sayısının SSK’lılarda olduğu gibi 7 bin 200’e indirilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gecesini gündüzüne katarak çalışan esnaf ve sanatkârımız, uzun prim gün sayısının altında eziliyor. Bizim yanımızda 8 günde 8 saat çalışan SSK’lı işçimizin emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken patron konumundaki esnaf ve sanatkârımız günde 16 -18 saat çalışıp emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli. SSK’lı çalışanların iki katı kadar mesai yapan esnafımızın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır” diye konuşu.

“Sosyal güvenlikte SSK’lı ve Bağ-Kur’lu ayrımı son bulmalı”
Prim gün sayısının yanı sıra iş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde de SSK’lı ve Bağ-Kur’lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için ‘rapor ücreti’ hakkı verilmeli. Ayrıca esnaf ve sanatkârın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. Çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK’lıların 900 gün, Bağ-Kur’luların ise bin 800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK’lı ve Bağ-Kur’lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

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