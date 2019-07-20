TESK Genel Başkanı Palandöken: “SSK’lı ile Bağ-Kur’lunun prim gün sayısı eşitlenmeli”

Sosyal güvenlikte norm birliği sağlanmasını ve esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerle eşitlenmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim gün sayıları eşitlenmeli. Norm birliğinin sağlanması için tüm kesimlere sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı. Diğer önemli bir konu ise esnaf ve sanatkârlarımıza geriye dönük hizmet süresi borçlanma hakkı verilmeli” dedi.

Esnaf ve sanatkârın prim gün sayısının SSK’lılarda olduğu gibi 7 bin 200’e indirilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gecesini gündüzüne katarak çalışan esnaf ve sanatkârımız, uzun prim gün sayısının altında eziliyor. Bizim yanımızda 8 günde 8 saat çalışan SSK’lı işçimizin emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken patron konumundaki esnaf ve sanatkârımız günde 16 -18 saat çalışıp emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli. SSK’lı çalışanların iki katı kadar mesai yapan esnafımızın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır” diye konuşu.