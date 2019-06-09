HABER

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Stopaj vergisi sorun olmaktan çıkarılmalı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stopaj uygulamasının haksız bir düzen olduğunu belirterek bu uygulamanın kaldırılması gerektiğini söyledi.Stopaj uygulamasının, vergi yükünü mülk sahibinden alıp başkasına verilmesi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Verginin vergisi olan stopaj uygulaması esnafımızın üzerinden kaldırılmalı.

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Stopaj vergisi sorun olmaktan çıkarılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stopaj uygulamasının haksız bir düzen olduğunu belirterek bu uygulamanın kaldırılması gerektiğini söyledi.
Stopaj uygulamasının, vergi yükünü mülk sahibinden alıp başkasına verilmesi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Verginin vergisi olan stopaj uygulaması esnafımızın üzerinden kaldırılmalı. Mülk sahibinin ödemesi gereken vergiyi esnafımız ödüyor ve bu da haksız bir düzen oluşturarak esnafımızın kazancından götürüyor” diye konuştu.

“Stopaj uygulaması esnafın sırtına bir yük daha koyuyor”
Stopaj uygulamasının haksız bir düzen olduğunu vurgulayan Palandöken, esnafın kira ödediği dükkânın vergisini ödediğini söyleyerek, “Mülk sahibinin ödemesi gerekirken, kirayı alan değil veren tarafın ödemesi haksız bir düzen oluşturuyor. Stopaj uygulaması esnafımızın sırtındaki birçok yükün yanına yük oluyor. Kira geliri 30 bin TL’yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahipleri beyanname veriyor fakat vergi ödemeyerek vergi iadesi alıyor. Ama esnafımız bunu zarar etse dahi ödemek zorunda” şeklinde konuştu.
Palandöken, stopaj ödeyen hiçbir kesimin bu durumdan memnun olmadığını dile getirerek, “Finansal sorunlar, kiralar, sigorta primi derken birçok kalemde ödemesi olan esnafımızın üzerinden stopaj uygulaması kaldırılmalı. Bu esnafımıza bir ayrıcalık değil, hakkını teslim etmek demektir. Yani Stopaj tamamen kaldırılmalı ya da oranı yüzde 5’e düşürülmeli” ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
(ÖZEL) Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor(ÖZEL) Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bursa'da tarihi handa korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın!

Manisa'da 3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.