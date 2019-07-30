HABER

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Talep artınca hava ve kara yolu biletleri uçtu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Firmalar bayram tatilini fırsata çevirmemeli.

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Talep artınca hava ve kara yolu biletleri uçtu”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Firmalar bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için belirlenen tavan fiyat uygulaması delinmemeli” dedi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların memleketine ve tatile gitmesini fırsata çevirenlerin yine sahneye çıktığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı öncesinde hava ve kara yolculuklarının artmasıyla birlikte bilet fiyatları cep yakıyor. Yaz tatilinin de Kurban Bayramı’na denk gelmesiyle artan bilet talebi, bilet fiyatlarını normal zamanın iki-üç katına çıkardı. Firmalar bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için belirlenen tavan fiyat uygulaması delinmemeli” diye konuştu.

“Yolculuk yapacak olan vatandaşlar mağdur olmasın”
Kurban Bayramı’nda hava ve kara yolu ile yolculuk yapacak olan vatandaşların mağdur olmaması için biletlerdeki tavan fiyat uygulamasının delinmemesi gerektiğini belirten Palandöken, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bayram ve tatil günlerinde bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için 2013’te hayata geçirilen tavan fiyat uygulaması maalesef uygulanmıyor. Özel günlerde talep yoğunluğu olduğu zaman tavan fiyat uygulaması deliniyor. Tavan fiyatı 352 TL olarak belirlenmişken yurt içindeki bazı bölgelerde ekonomi sınıflı aktarmalı uçuşların bilet fiyatı 900 TL’yi buluyor. Bunun üstüne bir de hava yolu şirketleri tavan fiyatın artırılmasını talep ediyor. Bu uygulama zaten özel günlerde hayata geçirilmezken bir de üzerine artırılması doğru değil” diye konuştu.

“Tavan fiyatı kadar taban fiyatı da önemli”
Tavan fiyatı uygulaması kadar taban fiyatının da önemli olduğuna değinen Palandöken, “Talep artışında fiyatları 2-3 kat artıran bazı hava yolu firmaları, belli dönemlerde ise neredeyse otobüs bileti fiyatına bilet satıyor. Tavan fiyatı delmek ne kadar yanlışsa taban fiyatı delmek de yanlış. Çünkü bu kez otobüsçüler üzerinde haksız rekabet oluşuyor. Hava ve karayolundaki bilet fiyatlarının normalleşmesi için, belirlenen tavan ve taban fiyat uygulaması her dönem zorunlu olmalı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak seyahat ettiği zamanlarda bilet fiyatları dönemsel değil sistematik olmalı. Talep artışında fiyatları şişirmek yerine ek seferler konularak makul fiyatlar belirlenmeli. İstisnasız olarak belirlenen taban ve tavan fiyat uygulamasına tüm firmalar uymalı. Vatandaşlarımız ise artan bilet fiyatları karşısında ucuz ve korsan firmalar yerine köklü, bilinir firmalarla seyahat etmeli. Şehirlerarası yolculuklarda bilet alırken yolculuk yapacak kişinin TC Kimlik numarası, ismi, soy ismi ve koltuk numarası biletin üzerinde yazılı olmalı. Olası bir kaza durumunda kişinin hangi koltukta oturduğunun tespit edilmesi ve mağduriyetlerin engellenmesi için bu bilgiler mutlaka kontrol edilmeli” şeklinde konuştu.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarGece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbetAntep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

On Numara'da 5 kazanan!

Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Kritik MGK toplantısı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.