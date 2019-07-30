Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Firmalar bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için belirlenen tavan fiyat uygulaması delinmemeli” dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların memleketine ve tatile gitmesini fırsata çevirenlerin yine sahneye çıktığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı öncesinde hava ve kara yolculuklarının artmasıyla birlikte bilet fiyatları cep yakıyor. Yaz tatilinin de Kurban Bayramı’na denk gelmesiyle artan bilet talebi, bilet fiyatlarını normal zamanın iki-üç katına çıkardı. Firmalar bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için belirlenen tavan fiyat uygulaması delinmemeli” diye konuştu.

“Yolculuk yapacak olan vatandaşlar mağdur olmasın”

Kurban Bayramı’nda hava ve kara yolu ile yolculuk yapacak olan vatandaşların mağdur olmaması için biletlerdeki tavan fiyat uygulamasının delinmemesi gerektiğini belirten Palandöken, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bayram ve tatil günlerinde bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için 2013’te hayata geçirilen tavan fiyat uygulaması maalesef uygulanmıyor. Özel günlerde talep yoğunluğu olduğu zaman tavan fiyat uygulaması deliniyor. Tavan fiyatı 352 TL olarak belirlenmişken yurt içindeki bazı bölgelerde ekonomi sınıflı aktarmalı uçuşların bilet fiyatı 900 TL’yi buluyor. Bunun üstüne bir de hava yolu şirketleri tavan fiyatın artırılmasını talep ediyor. Bu uygulama zaten özel günlerde hayata geçirilmezken bir de üzerine artırılması doğru değil” diye konuştu.