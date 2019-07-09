TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda artan yabancı tabela konusunda tavsiyelerde bulundu. TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkçe tabelaya vergi indirimi, yabancı tabelaya ise vergi artışı yapılmalı" dedi.

Cadde ve sokaklardaki yabancı tabelaların kullanımını önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkçe tabela kullanımını özendirmek için tabelada tamamen Türkçe karakter kullananlara vergi indirimi getirilmeli. Öte yandan tabelada yabancı karakter kullananlardan ise daha fazla vergi alınmalı. Bu sayede Türkçe tabela kullanımı özendirilirken çevremiz de yabancı tabelalardan arınır” dedi.

“Vergi indirimi ile Türkçe tabela kullanımı özendirilmeli”

Son günlerde gündemde olan yabancı tabela kullanımının önüne geçmek için tabelalarda tamamen Türkçe karakterli kelime kullananlara vergi indirimi getirilmesini talep eden Palandöken, “Ülkemizin cadde ve sokaklarındaki çok sayıda iş yerinde yerli ürünler üretilip satılmasına rağmen dikkat çekmek amacıyla tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Yabancı tabelanın kullanıldığı iş yerlerindeki ürünler sanki daha kaliteliymiş gibi bir imaj sergilenmeye çalışılıyor. Bu da yerli ve milli markalarımızı gölgeliyor. Markalaşmanın artmasına katkıda bulunmak için yerli tabela kullanımını özendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.