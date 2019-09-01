HABER

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yediden yetmişe herkes için öfke kontrolü şart”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız” dedi.TESK Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda birlik ve federasyon başkanlarının katıldığı kurul toplantısında konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günümüzde şiddet o kadar arttı ki artık haberleri izlemek bile istemiyoruz.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yediden yetmişe herkes için öfke kontrolü şart”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız” dedi.
TESK Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda birlik ve federasyon başkanlarının katıldığı kurul toplantısında konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günümüzde şiddet o kadar arttı ki artık haberleri izlemek bile istemiyoruz. Her gün bir kadın ya çocuklarının ya da ailesinin gözü önünde yüreğimiz dayanamayacak bir biçimde aşağılıkça öldürülüyor. Eskiden de karı koca kavgaları olurdu ancak bir şekilde orta yol bulup düzelirdi. Şimdiyse insanlar adeta cinnet geçiriyor. Hem Elhamdülillah Müslümanız diyoruz hem de kadına şiddet uyguluyoruz. Bu asla kabul edilemez. Yaşanan olayların hepsi, insanların psikolojisinin bozulmasından kaynaklanıyor. İnsanlar öfkesini kontrol edemiyor. Kimi durakta otobüs beklerken sinirleniyor, kimi aracında tek başına ilerlerken isyan ediyor. Kimi de çocuğuna istediği şeyi alamamış, kafasına taktığı meseleyi problem edip hiç suçu olmayanlara şiddet uyguluyor. Eskiden olsa bunlar cehaletten derdik anca artık bunların içinde eğitimli kesimler de var” ifadelerini kullandı.

“Okul sıralarından itibaren öfke kontrolü eğitimi verilmeli”
Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatarak bu konuda öncü olmaları gerektiğini söyleyen Palandöken, “Şiddet maalesef toplumun tüm kesimlerinde yaşanıyor. Lokantaya gelen bir müşteri ile garson ya da işletme sahibi arasında ya da otobüsçü, taksici ile yolcu arasında çoğu zaman münakaşa olabiliyor. İnsanlarda ne yazık ki bir şiddet kültürü gelişti. Sanki şiddet bir güç gösterisi gibi toplumda kanıksanmaya başlandı. Oysa ilk olarak konuşup meselelerin çözüme kavuşturulması gerekli. Çoğu zaman anlamadan, dinlemeden, uzlaşma yoluna varmadan eyleme geçmeye çalışıyorlar. Bizler bu konuda esnaf ve sanatkarlar camiası olarak birlik, federasyon ve odalarımız aracılığıyla 2 milyona yakın esnafımız için öfke kontrolü eğitimi başlatmalıyız. Bu sayede topluma örnek olarak okul sıralarından itibaren yediden yetmişe herkesin öfke kontrolü eğitimi almasına öncü olmalıyız” diye konuştu.

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Türk tekstilcilerin Moskova seferiTürk tekstilcilerin Moskova seferi
95 yaşındaki Şahsenem ninenin köy aşkı95 yaşındaki Şahsenem ninenin köy aşkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni

Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da dehşet! Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu bulamadı

Marmara'da balıkçılar umduğunu bulamadı

Kınada muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!

Muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Minibüs dolmuş durağına daldı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.