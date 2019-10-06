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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yerli ürün kullanmak ekonomiye destektir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İlkokul çağından başlayarak çocuklarımıza yerli malı kullanımı yönünde telkinlerde bulunuyoruz.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yerli ürün kullanmak ekonomiye destektir”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İlkokul çağından başlayarak çocuklarımıza yerli malı kullanımı yönünde telkinlerde bulunuyoruz. ‘Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı’ diyerek yerli ürünler kullanılarak dışarıya döviz çıkmasın diyoruz. Ancak son dönemde özellikle domates ve fasulye, biber gibi ürünlerin en bol olarak üretiminin olduğu bir dönemde salça ithal edilmesi çiftçimize yapılan en büyük haksızlıktır. Yerli ürün kullanmak hem üreticiye hem de ekonomiye en büyük destektir” dedi.
Üretimin üst seviyede olduğu bir dönemde yurt dışından salça ve benzeri ürünlerin ithal edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde bol miktarda üretilen ürünlerin ithalatı yapılırken çok iyi düşünülmeli. Sürekli yerli üretimi özendirelim ve yerli malı kullanalım diye etkinlikler yapılıyor. Ancak gelinen noktada üretilen ürünler yeterli talep görmediği için tarlada çürümeye terk edilip çiftçimiz büyük bir zarara uğramaktadır. Zaman kaybedilmeden çiftçilerimizin ve yerli üreticilerimizin korunması için gerekli tedbirler alınmalı. Öncelikle ithal izinleri verilirken ince elenip sık dokunmalı. Yerli üreticiyi korumak adına bunu yapmak herkes için milli görev olmalıdır. Yani tarım ürünlerinde ihracat ve ithalat dengesi üretime göre kurulmalı. Domates gibi bazı ürünlerde çiftçimizin elinde ürünle kalarak perişan olmaması için ithalat izinlerinde gerekirse ihtiyaca göre izin verilmelidir” diye konuştu.

“İhracat ve ithalat dengesi üretime göre kurulmalı”
Çiftçinin tarlaya küstürülmemesi için dengeli bir ithalat - ihracat yapısı olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 38 azaldı. Son 15 senede tarım alanları da yüzde 12, sebze bahçeleri alanları ise yüzde 15 küçüldü. Tarımda kendi kendimize yettiğimiz konuma tekrar gelmemiz için çiftçimizi, tarım alanlarımızı ve tarım ürünlerimizi korumamız gerekiyor. Bunun için ihracat ve ithalat dengesini üretim ve tüketimimize göre kurmalıyız. Bazı yerlerde serbest piyasada ürün satan çiftçilerimizin, büyük market ve fabrikaların ithal ettiği tarım ürünleri yüzünden mağdur olduğu zamanlar yaşanıyor. Bu da çiftçinin ürününün elinde kalmasına ve tarlasına küsmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

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