TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yılda iki indirim kampanyası olmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil büyük firmalar için bir fırsat alışverişidir” dedi.

Özellikle batıdan esinlenerek uygulamaya konulan ve tüketiciyi yanıltan alışveriş kampanyalarına karşı vatandaşları sürekli uyardıklarını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş çılgınlıklarına yönelik düzenlenen aldatıcı kampanyalar konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu konuda sadece vatandaşlarımızı suçlamak yanlış olur. Ticaret kural ile yapılır. Gelişen teknoloji ile her gün yapılan aldatıcı indirimler konusunda vatandaşlarımız mağdur olmamak için güvenli internet sitelerinden alışveriş yapmalı” dedi.

“Kuralsız satış olmamalı”

Her şeyin olduğu gibi satışın da bir kuralının olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Yılda iki kez indirim kampanyası yapılır. Biri Yaz sezonu sonunda yazlık ürünler için, diğeri ise kış sezonu sonunda kışlık ürünler için yapılır. Yılardır dile getiriyoruz kampanyaları kurala bağlayalım, mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız ürün satışı yapılmıyor. Merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor. Bu dönemlerde dolandırıcılar iş başına geçiyor. Fason ürün ve istenmeyen değişik aldatıcı ürünleri satışa sunarak büyük vurgunlar yapılıyor. Bu tür alışveriş günlerinde önce fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında yeniden pazarlanıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi aldatıcı satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaşlarımız bu tür indirim aldatmacalarına itibar etmemeli. Fiyatları çok iyi takip edip bildikleri ürünleri güvenli satış noktalarından almaya dikkat etmeliler. En önemlisi internet üzerinden alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemeli” diye konuştu.