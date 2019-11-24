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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yılda iki indirim kampanyası olmalı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil büyük firmalar için bir fırsat alışverişidir” dedi.Özellikle batıdan esinlenerek uygulamaya konulan ve tüketiciyi yanıltan alışveriş kampanyalarına karşı vatandaşları sürekli uyardıklarını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş çılgınlıklarına yönelik düzenlenen aldatıcı kampanyalar konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yılda iki indirim kampanyası olmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil büyük firmalar için bir fırsat alışverişidir” dedi.
Özellikle batıdan esinlenerek uygulamaya konulan ve tüketiciyi yanıltan alışveriş kampanyalarına karşı vatandaşları sürekli uyardıklarını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş çılgınlıklarına yönelik düzenlenen aldatıcı kampanyalar konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu konuda sadece vatandaşlarımızı suçlamak yanlış olur. Ticaret kural ile yapılır. Gelişen teknoloji ile her gün yapılan aldatıcı indirimler konusunda vatandaşlarımız mağdur olmamak için güvenli internet sitelerinden alışveriş yapmalı” dedi.

“Kuralsız satış olmamalı”
Her şeyin olduğu gibi satışın da bir kuralının olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Yılda iki kez indirim kampanyası yapılır. Biri Yaz sezonu sonunda yazlık ürünler için, diğeri ise kış sezonu sonunda kışlık ürünler için yapılır. Yılardır dile getiriyoruz kampanyaları kurala bağlayalım, mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız ürün satışı yapılmıyor. Merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor. Bu dönemlerde dolandırıcılar iş başına geçiyor. Fason ürün ve istenmeyen değişik aldatıcı ürünleri satışa sunarak büyük vurgunlar yapılıyor. Bu tür alışveriş günlerinde önce fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında yeniden pazarlanıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi aldatıcı satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaşlarımız bu tür indirim aldatmacalarına itibar etmemeli. Fiyatları çok iyi takip edip bildikleri ürünleri güvenli satış noktalarından almaya dikkat etmeliler. En önemlisi internet üzerinden alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemeli” diye konuştu.

“Önce zam yapıp, sonra indirim adı altında pazarlama yapılıyor”
Son zamanlarda moda haline gelen ve tüm dünyada alışveriş çılgınlığı yaşatan “Efsane Cuma”, “11.11” ve “21.21” gibi aldatıcı kampanyalara karşı tedbirli olunmasını isteyen Palandöken, “Bu tür alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil büyük firmalar için bir fırsat alışverişidir. Yüzde 90’lık rekabet piyasasında hiç kimse zararına satış yapmaz. Bir malın maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç ay öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp, sonra yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır. Bu tarz indirimlere ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmalıyız. Herkes alıyor ben de alayım düşüncesi yanlış. İhtiyaç fazlası olan ürün ucuz bile olsa pahalıdır” şeklinde konuştu.

“Tüketiciler piyasaları çok iyi kontrol etmeli”
Büyük indirim var diyerek yeni satış taktikleri yapıldığını ama soncun hep aynı olduğunu belirten Palandöken, “Türkiye’de tüketiciler son 3 aydır efsane vurgun piyasalarında dedektife dönüştü. Hem etiket hem gramajlarda, hem de fiyatlarda büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyunların önüne geçmek için sürekli denetim artık şart oldu. Böyle ’Efsane’ veyahut ’Kara Cuma’ denilerek stok eritme oyunlarına halkımız gelmemeli. Öncelikle indirimler gerçek olmalı. Gerçek olmayan indirimlerden uzak durulmalı. Vatandaş buna itibar etmemeli. Bu sadece satıcılar için fırsat oluyor. Bu tür kampanyaların sadece isimleri yeni, ancak yöntemleri hep aynı. Önce şişir sonra indir. Sadece değişen kampanyanın ismi. Ama sonuç hep aynı. Halkı kandırmaktan başka bir şey yapılmıyor. Bunun önüne ancak kural konularak geçilir. Her gün indirim yapılmaz” şeklinde konuştu.

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