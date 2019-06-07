HABER

TESK Genel Başkanı Palandöken’den kaza uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına karşı vatandaşları uyardı.Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününü geride bıraktığımız bu günlerde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 536 kişinin ise yaralandığını belirtti.Palandöken, “65 kişinin hayatını kaybetmesi ve 536 kişinin de yaralanması tüm uyarı ve alınan önlemlere rağmen oldukça fazla.

TESK Genel Başkanı Palandöken’den kaza uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına karşı vatandaşları uyardı.
Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününü geride bıraktığımız bu günlerde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 536 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Palandöken, “65 kişinin hayatını kaybetmesi ve 536 kişinin de yaralanması tüm uyarı ve alınan önlemlere rağmen oldukça fazla. Normal zamanda trafik kazalarında günlük hayatını kaybedenlerin saylısı 6-7 iken bayram tatillerinde bu sayı 11-12 ye kadar yükselmesi çok acı. Çünkü uyarılardan ve yaşanan olaylardan ders almamakta ısrar ediyoruz. Bayram tatilinin sonuna yaklaşırken bilançonun daha da artmaması için sürücülerimiz tatilin son günlerine denk gelen hafta sonunda evlerine dönerken çok dikkatli olmalı” diye konuştu.
“Tatilin son günü trafik kazası yaşanma riski artıyor”
Ramazan Bayramı tatilinin eve dönüşünde trafik kazası riskine karşı sürücüleri uyaran Palandöken, “Geçmiş yıllarda yaşanan trafik kazalarından ders almalı bayram tatillerinin son günlerinde normal zamanın üzerinde kaza meydana geliyor. Bu bayram geçmiş yıllara göre kaza ortalaması düşük. Şuana kadarki ortalama 10-11 seviyesinde. Bu ortalama sevindirici, ancak yeterli değil” şeklinde konuştu.
Bayramın son günlerinde bu sayının artmasından endişe edildiğini belirten Palandöken, üzücü bir son olmaması için trafikte kurallara harfiyen uyulması ve aşırı hız yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Evlerine dönecek sürücülerimiz son günü beklememeli. Tatilin son günü şehirlerarası yollarda araç sayısı ve trafik normal zamana göre 10 kat artığı için kaza riski yükseliyor. Bayram sevincimizin yarıda kalmaması ve trafik kazası bilançosunun artmaması için dönüş yolunda kurallara uymak bizim yararımıza olacaktır. Cep telefonunu seyir halinde hayatımızdan çıkarmalı, uykusuz ve yorgun direksiyona çıkmamalı ve sık sık mola verilmeli. Sürücülerimiz direksiyona sinirle değil sevgiyle sarılmalı” ifadelerini kullandı.
“Tedbirler her zaman devam etmeli”
Bayram tatilinde trafikte alınan tedbirlerin yurt genelinde istikrarlı olarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Dini bayramlar hafta sonları ile birleştirilerek uzatıldığında trafik kazaları ile buna bağlı olarak ölü ve yaralı sayısında artış yaşanıyor. Bayramlarda trafikteki araç sayısının 10 kat artması kazalara davetiye çıkarıyor. Böyle günlerde yaşanan trafik kazaları artık kader olmaktan çıkarılmalı. Trafikteki kaza riskini sıfıra indirmek için, bayram trafiğinde alınan tedbirler normal zamanda da istikrarlı bir şekilde devam ettirilmeli. En önemlisi sürücülerimiz trafikte sorun çıkarmadan görevlilere yardım etmeli ve kurallara harfiyen severek uymalılar. Uzun yola çıkan vatandaşlarımız dinlenmeyi ve mola vermeyi kesinlikle ihmal etmemeli. Araç içinde ehliyet sahibi iki kişi dönüşümlü olarak direksiyon başına geçmeli” ifadelerini kaydetti.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
İlkyardım hayvanlarda da hayat kurtardıİlkyardım hayvanlarda da hayat kurtardı
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattıD-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

Siirt'te mucize kurtuluş! 2 .kattan yere çakıldı

Siirt'te mucize kurtuluş!

Kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılar

Kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılar

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı

Fikirtepe'de iki aile birbirine girdi! Evi ateşe verdi

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.