Teşkilat 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT'in merkezi 'Kale'ye saldırı planı! "Kale bizim namusumuz"

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 16 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 11. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Teşkilat'ta özel ekibin kurduğu tuzağa düşen Fadi, Leyal'i ihanet ettiği gerekçesiyle öldürdü. Fadi, istihbarat elemanlarının özel bir zehir koyduğu kılıcı da eline alarak, kendisini yavaşça öldürecek olan zehirle temas etti. MİT'in özel ekibi ise Paris ve Fadi operasyonunu başarıyla tamamladı.

KALE'YE SALDIRI PLANI

Teşkilat yeni bölüm fragmanında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 'Kale' olarak adlandırılan Ankara'daki yerleşkesine bombalı saldırı planlanıyor. Mete Başkan ise özel ekibi bu saldırıyı engellemekle görevlendiriyor. Diğer yandan ise MİT'in zehirledi Fadi herkesin ortasında yere yığılıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir.