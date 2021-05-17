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Teşkilat 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT'in merkezi 'Kale'ye saldırı planı! "Kale bizim namusumuz"

17.05.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 12. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Teşkilat'ın yeni bölümünde MİT'in Mete Başkan'ın oğlu Gürcan kaçırılıyor. Diğer yandan ise MİT'in Ankara'da bulunan ve sır gibi saklanan 'Kale' adındaki merkezine bir saldırı planlanıyor. Serdar ve Zehra'nın öncülük ettiği MİT'in özel ekibi ise 'Kale'ye yapılacak saldırı girişimini engellemeye çalışıyor. Mete Başkan'ın ise 'Kale bizim namusumuz' sözleri dikkat çekiyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 16 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 11. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Teşkilat'ta özel ekibin kurduğu tuzağa düşen Fadi, Leyal'i ihanet ettiği gerekçesiyle öldürdü. Fadi, istihbarat elemanlarının özel bir zehir koyduğu kılıcı da eline alarak, kendisini yavaşça öldürecek olan zehirle temas etti. MİT'in özel ekibi ise Paris ve Fadi operasyonunu başarıyla tamamladı.

KALE'YE SALDIRI PLANI

Teşkilat yeni bölüm fragmanında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 'Kale' olarak adlandırılan Ankara'daki yerleşkesine bombalı saldırı planlanıyor. Mete Başkan ise özel ekibi bu saldırıyı engellemekle görevlendiriyor. Diğer yandan ise MİT'in zehirledi Fadi herkesin ortasında yere yığılıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir.

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Bu sırada ekip Fadi’ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir. Kasım’ın verdiği bilgiler ışığında Fadi’nin herkesten gizlediği oğluna ulaşılır.

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Pınar ve Hakkı’nın, Fadi’nin oğlunun bulunduğu Paris’e gitmesi kararlaştırılır. Gürcan da ilk saha görevi için ikiliye katılır. Ceren, Kasım’ın yerini bulabilmek için plan kurar.

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Serdar’la birlikteyken kurulan bir tuzakla ikili kaçırılır. Serdar, işkenceyle Kasım’ın nerede olduğunu söylemesi için zorlanır.

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Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşabilmek için Pınar’ın sahte kimlikle Amir’in yönettiği sosyal medya şirketinde işe girmesi planlanır.

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Gürcan’ın yardımıyla mülakata hazırlanan Pınar’ın Amir’i etkilemesi gerekmektedir.

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Leyal, Kasım’a ulaşarak Fadi’ye sürpriz yapmak isterken, Fadi’nin Paris’te olduğunu öğrenen ekip de ona bir sürpriz hazırlar.

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Romantizmin başkenti, Fadi için, sonun başlangıcı mı olacaktır?

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Ezgi Eyüboğlu Ezgi Şenler MİT Teşkilat dizisi
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