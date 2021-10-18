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Teşkilat 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan, MİT özel ekibine geri dönüyor!

18.10.2021 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 19. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde usta oyuncu Mesut Akusta geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren Akusta, sağlığın kavuşmasının ardından setlere geri döndü. Akusta'nın canlandırdığı MİT'in özel ekibinin başındaki Mete Başkan, ekibiyle yeniden buluşuyor. Fragmanda Mete Başkan'ın " Sizleri yeniden görmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam" sözleri dikkat çekiyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 17 Ekim Pazar akşamı 18. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın, 24 Ekim Pazar ekrana gelecek olan 19. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

METE BAŞKAN GERİ DÖNÜYOR!

Dizide Mete Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.
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Sağlığına kavuşan Akusta, bir süre evinde dinlendikten sonra Teşkilat'ın setine geri döndü.

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Dizide Mete Başkan'ın yokluğunda MİT'in özel ekibinin başına Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Halit Başkan geçti.

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Teşkilat'ın 19. yeni bölümünde ise Mesukt Akusta sürprizi yaşanacak. Usta oyuncunun canlandırdığı Mete Başkan karakteri, MİT'in özel ekibindeki görevine geri dönüyor. Mete Başkan, "Herkese merhabalar. Sizleri yeniden görmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam" sözleriyle ekibin karşısına çıkıyor.

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Ünlü oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Eşi son durumunu açıkladıÜnlü oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Eşi son durumunu açıkladı

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Komisyon toplantısında Simon’a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir.

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Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir.

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Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

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Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal’in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur.

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Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

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Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir.

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Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar’ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 MİT Teşkilat dizisi
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