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Teşkilat 2. sezona bomba transfer! EDHO'nun Haşmet Façalı'sı Turgut Tunçalp Teşkilat dizisine katıldı!

06.09.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kadrosuna ünlü oyuncuları dahil eden Teşkilat'ın son transferi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden oldu. Usta oyunu Turgut Tunçalp, Teşkilat'ın kadrosuna katıldı.

Teşkilat 2. sezona bomba transfer! EDHO'nun Haşmet Façalı'sı Turgut Tunçalp Teşkilat dizisine katıldı!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon için gün sayıyor.

Son olarak Gürkan Uygun’un katıldığı diziye bu sefer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan bir isim transfer oldu.

EDHO’da Haşmet Façalı rolünü canlandıran, Turgut Tunçalp TRT1 dizisinin kadrosuna katıldı. Turgut Tunçalp Teşkilat'a transfer olduğunu dizi setinde çekilen bir kareyle duyurdu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Teşkilat dizisi
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