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  4. Teşkilat 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın gizli ekibi Berlin'de Nazi çetelerine karşı operasyon yapıyor!

Teşkilat 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın gizli ekibi Berlin'de Nazi çetelerine karşı operasyon yapıyor!

26.03.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat'ın 4. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde, özel kurulan gizli ekip Berlin'de Türklere saldırmayı planlayan Neo-Nazi gruplarına karşı operasyon yapıyor. Kimlik değiştiren Serdar ırkçı grupların arasına sızıyor. İşte Teşkilat 4. bölüm özeti, fragmanı ve fotoğrafları.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 28 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan 4. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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TEŞKİLAT 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor.

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Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu! Teşkilat'ta gizli ekipten nefes kesen Berlin operasyonu!Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu! Teşkilat'ta gizli ekipten nefes kesen Berlin operasyonu!

Serdar’ın Berlin’den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor.

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Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin’i terk ettiğine inandırıyor.

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Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi’nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor.

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Serdar ve ekibin Berlin’i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren’i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi’ye yeniden kanıtlamak zorunda.

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NEO-NAZİLERDEN TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN

Fadi’nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin’de gurbetçi Türklere saldırıyor.

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Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor.

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Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor. Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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