Teşkilat 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın gizli ekibi Berlin'de Nazi çetelerine karşı operasyon yapıyor!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 28 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan 4. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

TEŞKİLAT 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor.

Serdar’ın Berlin’den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor.



Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin’i terk ettiğine inandırıyor.



Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi’nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor.

Serdar ve ekibin Berlin’i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren’i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi’ye yeniden kanıtlamak zorunda.

NEO-NAZİLERDEN TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN

Fadi’nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin’de gurbetçi Türklere saldırıyor.



Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor.



Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor. Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.