Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor? MİT dizisinin karakterleri gerçek hayatta kimi oynuyor?

Birçok ünlü oyuncuyu kadrosunda bulunduran Teşkilat dizisinin kadrosunda Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şeneler, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Tuncer Salman ve Mesut Akusta gibi güçlü oyuncular var.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Tims & B Prodüksiyon'un yapımcılığını yaptığı, Yağız Alp Akaydın tarafından yönetilen Teşkilat dizisinin baş rollerini Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal paylaşıyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Dizide Serdar karakterine rol veren Çağlar Ertuğrul, 1987 yılında İzmir'de doğdu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan oyuncu, Teşkilat dizisinin 2 baş rolünden biri.

Üniversite hayatında da tiyatroya ilgi duyan Ertuğrul, Dağ, Benim İçin Üzülme, Afilli Aşk, Ailecek Şaşkınız, Kurt Seyit ve Şura gibi yapımlarda da yer aldı.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal 5 Nisan 1991 İzmir doğumlu. 7. Koğuştaki Mucize filminde büyük bir başarıya imza atan genç oyuncu Teşkilat dizisinin baş rolünde yer alıyor.

EZGİ EYÜPOĞLU KİMDİR?

Dizinin Ceren'i olan Ezgi Eyüboğlu, 1988 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan oyuncu, masterını Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yaptı.