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Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor? MİT dizisinin karakterleri gerçek hayatta kimi oynuyor?

07.03.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor? MİT dizisinin karakterleri gerçek hayatta kimi oynuyor?

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Teşkilat dizisinin çekimleri Ankara'da yapılıyor. Birçok izleyicinin "gerçek olayları mı anlatıyor" diye merak ettiği Teşkilat dizisi, bir grup Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisinin iş yaşamlarını ve özel hayatlarını konu alıyor.

Birçok ünlü oyuncuyu kadrosunda bulunduran Teşkilat dizisinin kadrosunda Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şeneler, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Tuncer Salman ve Mesut Akusta gibi güçlü oyuncular var.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Tims & B Prodüksiyon'un yapımcılığını yaptığı, Yağız Alp Akaydın tarafından yönetilen Teşkilat dizisinin baş rollerini Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal paylaşıyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Dizide Serdar karakterine rol veren Çağlar Ertuğrul, 1987 yılında İzmir'de doğdu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan oyuncu, Teşkilat dizisinin 2 baş rolünden biri.

Üniversite hayatında da tiyatroya ilgi duyan Ertuğrul, Dağ, Benim İçin Üzülme, Afilli Aşk, Ailecek Şaşkınız, Kurt Seyit ve Şura gibi yapımlarda da yer aldı.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal 5 Nisan 1991 İzmir doğumlu. 7. Koğuştaki Mucize filminde büyük bir başarıya imza atan genç oyuncu Teşkilat dizisinin baş rolünde yer alıyor.

EZGİ EYÜPOĞLU KİMDİR?

Dizinin Ceren'i olan Ezgi Eyüboğlu, 1988 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan oyuncu, masterını Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yaptı.

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kalbim Seni Seçti, Yalan Dünya, İntikam, Ulan İstanbul gibi dizilerde rol aldı.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Mete Bey karakterini canlandıran Mesut Akusta 1964 Konya doğumlu. Mesut Akusta daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi Pusu, Karagül, Börü ve Babil gibi yapımlarda da oynadı.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

1993 doğumlu olan genç oyuncu, Teşkilat dizisinde Pınar karakterini canlandırıyor. Ezgi Şenler Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. Canevim, Bodrum Masalı ve Nefes Nefese gibi projelerde yer aldı.

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