Teşkilat dizisi ne zaman? Teşkilat oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği Teşkilat dizisi TRT 1'de başlıyor.

Başkent Ankara büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT’in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk Milli İstihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, ‘Teşkilat’ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat dizisinin başrolünde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu yer alırken diğer oyuncular ise şöyle: Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya.

‘Teşkilat’, yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU

Dizinin genel hikayesi ise şöyle:

Sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan İHA ve SİHA’ların merkezine bir saldırı düzenlenir. Saldırıda ülkenin güvenliğini sağlayan mühendisler öldürülür ve merkezde bulunan önemli bilgiler çalınır. Saldırıyı düzenleyen karanlık yapıyla daha etkin mücadele için bir tim kurulmasına karar verilir ve bu görev teşkilatın en kıdemli isimlerinden Mete Bey’e verilir.