Teşkilat’ın Serdar’ı Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan ile ayrıldı mı?

Afili Aşk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kurt Seyit ve Şura ve Teşkilat gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız Çağlar Ertuğrul'un özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; Ertuğrul'un 3 yılı aşkın süredir birliktelik yaşadığı Kayla Manukyan'dan ayrıldığı öne sürüldü.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan geçtiğimiz temmuz ayında Çeşme'de objektiflere yansımıştı.

Çağlar Ertuğrul'a evlilik hakkında ne düşündüğü sorulmuştu. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Aman abi o konulara girmeyelim." yanıtını vermişti. İkilinin ayrılık iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

