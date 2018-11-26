"Teşkilatımız Cumhur İttifakı'nın önemini kavramıştır"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, teşkilatlarının, belediye başkanlarının Cumhur İttifakı'nın önemini anladıklarını, idrak ettiklerini belirterek, "Hiçbir çatlak ses, en ufak ama, fakat, ancak gibi yaklaşım söz konusu değil. Hiçbir sıkıntı ve sorun yok, asayiş berkemal." dedi.

Yönter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen ve iki gün süren MHP İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın verimli ve son derece ufuk açıcı, yararlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Toplantının siyasete yön verecek sonuçlara vesile olduğunu dile getiren Yönter, aynı zamanda Türkiye'nin bundan sonraki sürecini çok müessir şekilde etkileme özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki gün boyunca kamuoyuna açık yaptığı konuşmaların kapalı toplantılarda da detaylı bir şekilde irdelendiğini aktaran Yönter, "Genel Başkanımızın yaptığı konuşmalar hem siyasetin içine düşmüş olduğu çıkmazı aralamış, tıkanıklıkları açmış hem de milletimize umut vermiştir. Milletimizin umudu Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek mimar da Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aynı şekilde 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.