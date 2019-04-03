"Teşkilatımız seçimden güçlenerek çıktı"

Van'da AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Özellikle kırsal alanda ve sınır ilçelerimizde oyların önemli oranda artışı, ideoloji siyasetinin yitirildiğinin göstergesidir. Teşkilatımız, Van'da girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden güçlenerek çıktı." dedi.

Türkmenoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, gönül belediyeciliği anlayışını sahaya hakim kılmak için ilin tamamında 30 seçim ofisi açtıklarını, 10 ayrı noktada seçim standı kurarak çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kent tarihinin en büyük mitinglerinden birini yaptıklarını belirten Türkmenoğlu, "Tüm bu yoğun ve organizeli kurumsal teşkilat çalışmalarımız neticesinde Cumhur İttifakı, yerel seçimde il genelinde AK Parti oylarını arttırdı, diğer partiler oylarını düşürdü. Özellikle kırsal alanda ve sınır ilçelerimizde oyların önemli oranda artışı, ideoloji siyasetinin yitirildiğinin göstergesidir. Teşkilatımız, Van'da girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden güçlenerek çıktı." diye konuştu.