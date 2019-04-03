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"Teşkilatımız seçimden güçlenerek çıktı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu: - "Özellikle kırsal alanda ve sınır ilçelerimizde oyların önemli oranda artışı, ideoloji siyasetinin yitirildiğinin göstergesidir. Teşkilatımız, Van'da girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden güçlenerek çıktı"

Van'da AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Özellikle kırsal alanda ve sınır ilçelerimizde oyların önemli oranda artışı, ideoloji siyasetinin yitirildiğinin göstergesidir. Teşkilatımız, Van'da girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden güçlenerek çıktı." dedi.

Türkmenoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, gönül belediyeciliği anlayışını sahaya hakim kılmak için ilin tamamında 30 seçim ofisi açtıklarını, 10 ayrı noktada seçim standı kurarak çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kent tarihinin en büyük mitinglerinden birini yaptıklarını belirten Türkmenoğlu, "Tüm bu yoğun ve organizeli kurumsal teşkilat çalışmalarımız neticesinde Cumhur İttifakı, yerel seçimde il genelinde AK Parti oylarını arttırdı, diğer partiler oylarını düşürdü. Özellikle kırsal alanda ve sınır ilçelerimizde oyların önemli oranda artışı, ideoloji siyasetinin yitirildiğinin göstergesidir. Teşkilatımız, Van'da girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden güçlenerek çıktı." diye konuştu.

Türkmenoğlu, Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde milletin AK Parti belediyeciliğini tercih ettiğini dile getirdi.

Seçim tutanaklarının birçoğunda kullanılan zarf ve pusula sayısının birbiriyle uyuşmadığını tespit ettiklerine dikkati çeken Türkmenoğlu, "Kullanılan zarf sayısıyla sandıktan çıkan zarf sayısının eşleşmediği, seçmen sayısı ile kullanılan oy pusulası sayısının uyuşmadığını gördük. Bir kısım tutanakta oy pusulası sayısı tutanağa geçirilmemiş. Oy sayım döküm çizelgesindeki oylar sonuç tutanağına hatalı olarak geçilmiş. Geçersiz sayılan oyların geçersizlik sebebi tutanağa yansıtılmamış." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısına AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ile AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ve partililer de katıldı.

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