'Teşkilatın numarasını verin' diyen kuryenin 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Tuzla’da 19 Eylül’de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polisleri ‘sen zor kullan, o zaman görüşürüz’ diyerek tehdit etmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin’ demesi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Aksu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Tuzla Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurlarının Tuzla Cami Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Kovid-19 denetimi yaptığı anlatıldı.

KİMLİĞİNİ VERMEYİP POLİSE DİRENDİ

Denetimler sırasında maske takmayan motosikletli Cihan Aksu’nun durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak Aksu’nun kimliğini vermediği belirtildi. Polis memurları H.O., M.A. ve Ö.A.’nın kimliğini vermemesi halinde zor kullanılacağı uyarısı bulunarak idari para cezası uygulayacaklarını söyledikleri kaydedildi.