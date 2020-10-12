HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Teşkilatın numarasını verin' diyen kuryenin 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

'Teşkilatın numarasını verin' diyen kuryenin 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Tuzla'da maske takmayıp polise direnen, “Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan Cihan Aksu’nun “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

'Teşkilatın numarasını verin' diyen kuryenin 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Tuzla’da 19 Eylül’de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polisleri ‘sen zor kullan, o zaman görüşürüz’ diyerek tehdit etmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin’ demesi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Aksu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Tuzla Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurlarının Tuzla Cami Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Kovid-19 denetimi yaptığı anlatıldı.

KİMLİĞİNİ VERMEYİP POLİSE DİRENDİ

Denetimler sırasında maske takmayan motosikletli Cihan Aksu’nun durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak Aksu’nun kimliğini vermediği belirtildi. Polis memurları H.O., M.A. ve Ö.A.’nın kimliğini vermemesi halinde zor kullanılacağı uyarısı bulunarak idari para cezası uygulayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

'TEŞKİLATIN NUMARASINI GÖNDERİN BANA' DEMİŞTİ

Bunun üzerine şüphelinin polis memurlarına yönelik görevlerini engelleme maksadıyla "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" şeklinde sözlerle tehdit ettiği anlatıldı. Daha sonra o an aklına gelen kardeşini aradığı telefon görüşmesinde "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin" şeklinde sözlerle tehdit ederek polis memurlarına direndiği vurgulandı. Şüpheli Cihan Aksu’nun savunmasında teşkilattan kastının ailesi ve arkadaşlarının olduğunu belirterek, tehdit kastının olmadığını söylediği belirtildi.

HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Aksu’nun “zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybettiGelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Hatay'daki yangında herkesin konuştuğu baba yaşadığı korku dolu anları anlattı
Yaşadığı korku dolu anları anlattı: Eşim ‘burayı da yaktılar’ diye bağırdı
Hatay'daki zabıta memuru gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması
Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması
Elektrikli scooterlara düzenleme! AK Parti yasa teklifini Meclis'e sundu (Scooter kullanabilme yaşı kaç olacak?)
Elektrikli scooterlara düzenleme geliyor!
Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı
Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.