TESK'ten bayram tatilinden dönecek sürücülere uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9-13 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin kaza yerinde öldüğünü, 370'ten fazla kişinin de yaralandığını belirterek, "Bayramı üzüntü ve kederle hastanelerde geçirmemek için vatandaşlarımız dönüşlerinde tedbiri elden bırakmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, dini sorumlulukların yerine getirildiği bayram günlerini acı anılar ve kayıplarla geçirmemek için trafikte her zamankinden dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 192 kazada 147 kişinin hayatını kaybettiğini, 702 kişinin de yaralandığı belirten Palandöken, bu yıl 9-13 Ağustos'taki kazalarda da 45 kişinin kaza yerinde öldüğünü, 370'ten fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Emniyet kemeri takmak, hız limitleri ve trafik ışıklarına uymak, kavşak noktalarına dikkat etmek gibi kurallar önemsendiğinde ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilanço ortaya çıkmayacak. Güzel anılarla geçirdiğimiz bir bayramı üzüntü ve kederle hastanelerde geçirmemek için vatandaşlarımız bayram dönüşlerinde tedbiri elden bırakmamalı."

