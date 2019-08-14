HABER

TESK'ten bayram tatilinden dönecek sürücülere uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bu yıl 9-13 Ağustos arasındaki trafik kazalarında 45 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 370'i aşkın kişi yaralandı" - "Bayramı üzüntü ve kederle hastanelerde geçirmemek için vatandaşlarımız dönüşlerinde tedbiri elden bırakmamalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9-13 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin kaza yerinde öldüğünü, 370'ten fazla kişinin de yaralandığını belirterek, "Bayramı üzüntü ve kederle hastanelerde geçirmemek için vatandaşlarımız dönüşlerinde tedbiri elden bırakmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, dini sorumlulukların yerine getirildiği bayram günlerini acı anılar ve kayıplarla geçirmemek için trafikte her zamankinden dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 192 kazada 147 kişinin hayatını kaybettiğini, 702 kişinin de yaralandığı belirten Palandöken, bu yıl 9-13 Ağustos'taki kazalarda da 45 kişinin kaza yerinde öldüğünü, 370'ten fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Emniyet kemeri takmak, hız limitleri ve trafik ışıklarına uymak, kavşak noktalarına dikkat etmek gibi kurallar önemsendiğinde ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilanço ortaya çıkmayacak. Güzel anılarla geçirdiğimiz bir bayramı üzüntü ve kederle hastanelerde geçirmemek için vatandaşlarımız bayram dönüşlerinde tedbiri elden bırakmamalı."

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışmaÜniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma
MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyorMPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken kurban bayramı tesk trafik kuralları

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

Adana'da DEAŞ operayonu!

Şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.