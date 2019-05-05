Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mübarek ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye, ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığını bildirdi.

Alınan tüm önlemlere rağmen yılda milyonlarca ekmek ve tonlarca sebze-meyvenin israf edildiğini belirten Palandöken, ramazan ayında ve özellikle iftar sofralarında mümkün olduğunca israftan kaçınılması çağrısında bulundu.

Palandöken, "İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı ramazan, bolluk ve bereketin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah'ın rızasını kazanırken mümkün olduğunca israftan kaçınmalıyız. İftar sofralarımızı kurarken ihtiyacımız kadar alışveriş yapmalı ve dinimizce de haram olan israftan uzak durmalıyız. Mübarek ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye, ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz. Gıda ürünlerinde arz-talep dengesizliğinin yaşandığı ve fiyatların arttığı bu dönemde hem vatandaşlık görevi olarak hem de dini bir görev olarak israftan kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.