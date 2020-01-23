HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu

Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu

23.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Hisselerinin değeri dört ayda iki kattan fazla yükselen Tesla, Toyota'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu. Piyasa değeri 100 milyar doları aşan şirket, ikinciliği Volkswagen'den devraldı. Japon otomotiv devi Toyota'nın piyasa değeri 230 milyar dolar.

Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu

Hisselerinin değeri dört ayda iki kattan fazla yükselen Tesla, Toyota'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu. Piyasa değeri 100 milyar doları aşan şirket, ikinciliği Volkswagen'den devraldı. Japon otomotiv devi Toyota'nın piyasa değeri 230 milyar dolar.

Tesla hisseleri dün yüzde 4 değer kazandı.

Uzmanlar, Tesla'nın hisselerindeki yükselişi, şirketin son dönemde gösterdiği iyi performansa bağlıyor. Şanghay'da bir fabrika açan şirket, üretim hedeflerini de tutturmuştu.

Tesla geçen yıl, 2018'e kıyasla 367.500 daha fazla araç teslim ettiğini açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre üretimde yüzde 50'lik bir artışı temsil ediyor.

Uzmanlar, Tesla'nın Şanghay'daki fabrikayı bir sıçrama tahtası olarak kullanıp Çin'deki pazar payını artırabileceğine dikkat çekiyor. Artışa rağmen, Tesla'nın satışları rakiplerininkinin çok gerisinde.

Volkswagen geçen yıl 11 milyon araba üretti. Toyota da 2019'un ilk 11 ayında 9 milyondan fazla araç sattı.

Elon Musk'a 2,6 milyar dolarlık ödeme

Yıllardır zarar eden şirket, işçi sayısını azaltıp üretim dışı harcamalarında kesintiye gittikten sonra 2019'un üçüncü çeyreğinde kâr açıklamıştı.

Şirket, Tesla akülerinin yandığı ve araçların aniden hızlandığı yönündeki şikayetler sonrası başlatılan soruşturmalar nedeniyle şimdiye kadar hiç yıllık kâr açıklayamadı.

Tesla, son çeyreğe ilişkin sonuçlarını bu ay açıklayacak.

Şirket 100 milyar Euro'luk piyasa değerini koruyabilirse, Tesla CEO'su Elon Musk'a toplam 2,6 milyar dolar ödeme yapılacak.

Musk, şirketle 2018'de yaptığı anlaşma uyarınca 10 yıl boyunca hisselerden kâr payı alacak.

Bu ödemenin ilk dilimi şirketin piyasa değerinin 100 milyar dolara ulaşması ve hem aylık hem de altı aylık ortalamada bunu koruması şartına bağlanmıştı.

2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Af Örgütü'nden Merkel'e Kavala çağrısıAf Örgütü'nden Merkel'e Kavala çağrısı
Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

Trump kendi tweet rekorunu kırdı

Trump kendi rekorunu kırdı!

Almanya Başbakanı Merkel yarın İstanbul'a geliyor

Almanya Başbakanı Merkel yarın İstanbul'a geliyor

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

Mahkemeden emsal karar: Giyinmek de mesainin parçası!

Mahkemeden emsal karar: Giyinmek de mesainin parçası!

Artık gençler daha az cinsel ilişkiye giriyor!

Artık gençler daha az cinsel ilişkiye giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.