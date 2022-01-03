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Tesla 2021'i rekorla bitirdi: 1 milyona yakın araç!

03.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021'de rekor kırarak 936 bin 172 araç teslimatı gerçekleştirdi. Elon Musk ise Twitter'dan konu hakkında bir gönderi paylaştı.

Tesla 2021'i rekorla bitirdi: 1 milyona yakın araç!

Elektrikli otomobil denildiğinde akla gelen firmalardan biri olan Tesla'nın son dönemde adı geri çağırma haberleri ile anıldı. Hatırlarsanız Elon Musk'ın CEO'luk yaptığı şirketin 475 bin adet arabayı geri çağırdığı kaydedilmişti. Tesla, bu kez ise bir geri çağırma haberi ile değil, 2021 ve 2021'in dördüncü çeyreğine ait verilerle karşımıza çıktı.

TESLA REKOR KIRDI

Tesla'nın yayınladığı rapora göre, şirket, 2021'de rekor kırarak 936 bin 172 araç teslimatı gerçekleştirdi. 2021'in dördüncü çeyreğinde ise 308 bin 600 araba teslim edildi. Bu teslimatların 11 bin 750'si Model S ve X için, 296 bin 850'si Model 3 ve Y için oldu.

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2021 yılı boyunca yapılan teslimatların çoğunu ise 911 bin 208 adet teslimatla Model 3 ve Y oluşturdu. Yıl boyu 24 bin 964 Model S ve X teslimatı yapıldı.

Tesla

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ELON MUSK'TAN PAYLAŞIM

Elon Musk ise Twitter hesabından Tesla için bir tebrik mesajı paylaştı.


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Elon Musk
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