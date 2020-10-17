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Tesla 7 koltuklu Model Y ile geniş ailelerin kalbini çalacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

SUV formatı, arazi kullanımı için geliştirilmiş olsa da zaman içinde geniş araç kullanmayı sevenler için de kurtarıcı oldu. Hem otomobil performansına sahip olmak isterken hem de geniş ailesini taşımak isteyen babaların birinci tercihi 7 koltuklu SUV’lara dönmeye başladı. Tesla da şimdi bu talebe cevap verecek.

Tesla 7 koltuklu Model Y ile geniş ailelerin kalbini çalacak

Tesla 7 koltuklu Model Y üretmeye önümüzdeki ay başlayacağını duyurdu. Aslında duyuruyu her zamanki gibi Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptı. Ancak Model Y müşterileri bu opsiyon için fazladan 3000 dolar ödemek durumunda olacak. Böylece, çok çocuklu ve genellikle de evcil köpeği olan kalabalık Amerikan aileleri için yeni bir araç alternatifi ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan, bu ağır yüklü araçların artık elektrikli motorlarla üretiliyor olması da Tesla’nın bir başarısı olarak kayda geçecek.
Tesla’nın elektikli mini SUV’ları olan Model Y’ler şu anda vergi avantajı ile beraber 50 bin doların biraz altında satın alınabiliyor. Musk geçtiğimiz aylarda bu modellerde indirim yapılabileceğini de duyurmuştu. Dolayısıyla, önümüzdeki sene Model Y’nin fiyatının düşebileceği de bekleniyor.

Türkiye’de ikinci el, kullanılmış, ağır hasarlı, pert kayıtlı, çürük çarık otomobiller bile insafsızca zamlanırken, ABD’de otomobil fiyatlarının düşmesi hepinizi şaşırtmış olabilir. Ama şaşıracak bir şey yok. Üretimin olduğu toplumlarda ürünler/hizmetler zamanla ucuzlar ve toplumun alım gücü yükselir.

Peki sizce yerli otomobil üretime başladığında, Türkiye’de de otomobil fiyatları düşmeye başlar mı? Yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın.

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