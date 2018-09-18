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Tesla ABD'de Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 23:33 | Son Güncelleme

Tesla açıklaması: - "(Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın geçen ay duyurduğu borsadan çekilme teklifiyle ilgili) ABD Adalet Bakanlığı Tesla'dan belgeler talep etti ve Tesla bunları temin etmekte yardımcı oldu"

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturulduğunu açıkladı.

Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın geçen ay duyurduğu "borsadan çekilme" teklifiyle ilgili olarak şirketten açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elon'un geçen ay şirketi borsadan çekmeyi düşündüğünü bildirmesinin ardından, ABD Adalet Bakanlığı Tesla'dan belgeler talep etti ve Tesla bunları temin etmekte yardımcı oldu." ifadelerine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığından mahkeme celbi, ifade veya diğer resmi işlemlerle ilgili talep gelmediği belirtilen açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığının bu durumla ilgili bilgi isteğine saygı duyuyoruz ve gerekli bilgilerin incelenmesinin ardından bu durumun hızla çözüleceğine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Musk, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Tesla'yı hisse başına 420 dolar teklifle New York borsasından çekme planını 2 Ağustos'ta şirketin yönetim kuruluyla paylaştığını bildirmiş ve Suudi Arabistan varlık fonunun kendisiyle 2017'nin başından beri Tesla'yı borsadan çekme konusunda görüştüğünü kaydetmişti. Musk, 24 Ağustos'ta ise şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından, Tesla'nın borsadan çekilme kararının iptal edildiğini duyurmuştu.

Musk'ın ilk açıklamasından bugüne kadar Tesla'nın hisseleri yüzde 20 düştü, bu dönemde şirketin piyasa değeri de yaklaşık 12,2 milyar azaldı.

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ABD Adalet Bakanlığı Tesla Tesla CEO'su Elon Musk

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