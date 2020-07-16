Tesla Avrupa'da: Elon Musk GigaFactory Berlin'i ilk kez paylaştı!

Tesla fabrikaları GigaFactory olarak adlandırılıyor. GigaFactory'ler şimdilik sadece ABD'de bulunuyor. Ancak bundan kısa bir süre önce Elon Musk, Almanya'nın başkenti Berlin'e kurulacak GigaFactory fabrikasının müjdesini vermişti. Bu müjde sonrası Tesla'nın Almanya'da çalışmalara başladığı görüldü. Çalışmalar oldukça seyrinde ilerliyor ki Twitter'da yaşanan hack saldırısı bile Elon Musk'ın GigaFactory hakkındaki çalışmalarını etkilemedi. Hatta Elon Musk, hack saldırısı sonrası attığı ilk tweet'i GigaFactory Berlin için attı.

ELON MUSK'TAN GİGAFACTORY BERLİN PAYLAŞIMI

Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden GigaFactory Berlin hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında GigaFactory Berlin'i tüm detaylarıyla birlikte gösteren Musk, sadece 'Giga Berlin.' sözlerini kullandı.

TESLA FABRİKASININ ODAK NOKTASI ÇATISI

GigaFactory Berlin, Elon Musk'ın paylaştığı görüntüye göre oldukça hoş bir dizayna sahip. Yine çatılarında güneş paneline yer veren yeni GigaFactory fabrikası, yeşile verdiği değerle de dikkat çekiyor. Ancak asıl dikkat çeken şey ise Elon Musk'ın fabrikayı bir fabrikadan fazlası yapacak özellikleri.