Tesla Avrupa'da: Elon Musk GigaFactory Berlin'i ilk kez paylaştı!

Tesla fabrikaları GigaFactory olarak adlandırılıyor. GigaFactory'ler şimdilik sadece ABD'de bulunuyor. Ancak bundan kısa bir süre önce Elon Musk, Almanya'nın başkenti Berlin'e kurulacak GigaFactory fabrikasının müjdesini vermişti. Bu müjde sonrası Tesla'nın Almanya'da çalışmalara başladığı görüldü. Çalışmalar oldukça seyrinde ilerliyor ki Twitter'da yaşanan hack saldırısı bile Elon Musk'ın GigaFactory hakkındaki çalışmalarını etkilemedi. Hatta Elon Musk, hack saldırısı sonrası attığı ilk tweet'i GigaFactory Berlin için attı.
Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden GigaFactory Berlin hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında GigaFactory Berlin'i tüm detaylarıyla birlikte gösteren Musk, sadece 'Giga Berlin.' sözlerini kullandı.
Giga Berlin pic.twitter.com/UXQMUVTWXf— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2020
GigaFactory Berlin, Elon Musk'ın paylaştığı görüntüye göre oldukça hoş bir dizayna sahip. Yine çatılarında güneş paneline yer veren yeni GigaFactory fabrikası, yeşile verdiği değerle de dikkat çekiyor. Ancak asıl dikkat çeken şey ise Elon Musk'ın fabrikayı bir fabrikadan fazlası yapacak özellikleri.
Elon Musk'ın dediğine göre GigaFactory Berlin'in çatısına bir yüzme havuzu kurulabilecek. Hatta fabrikanın içi veya dışı parti alanı olarak dahi kullanılabilecek.
Elon Musk şaka mı yapıyor yoksa gerçekten de fabrika böyle özelliklere sahip olacak mı bilinmez. Fakat tek bir gerçek var; Tesla artık sadece otomobilleriyle değil, üretimiyle de Avrupa'da olacak.
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