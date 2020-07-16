HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Tesla Avrupa'da: Elon Musk GigaFactory Berlin'i ilk kez paylaştı!

Tesla Avrupa'da: Elon Musk GigaFactory Berlin'i ilk kez paylaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla GigaFactory Berlin'in render görüntüsünü paylaştı. Twitter hack saldırısından nasibini alan Twitter hesabı üzerinden GigaFactory Berlin'i görücüye çıkartan Elon Musk, Tesla'nın Almanya'daki ilk fabrikasına 'çılgınca' detaylar eklemiş gibi görünüyor.

Tesla Avrupa'da: Elon Musk GigaFactory Berlin'i ilk kez paylaştı!

Tesla fabrikaları GigaFactory olarak adlandırılıyor. GigaFactory'ler şimdilik sadece ABD'de bulunuyor. Ancak bundan kısa bir süre önce Elon Musk, Almanya'nın başkenti Berlin'e kurulacak GigaFactory fabrikasının müjdesini vermişti. Bu müjde sonrası Tesla'nın Almanya'da çalışmalara başladığı görüldü. Çalışmalar oldukça seyrinde ilerliyor ki Twitter'da yaşanan hack saldırısı bile Elon Musk'ın GigaFactory hakkındaki çalışmalarını etkilemedi. Hatta Elon Musk, hack saldırısı sonrası attığı ilk tweet'i GigaFactory Berlin için attı.

ELON MUSK'TAN GİGAFACTORY BERLİN PAYLAŞIMI

Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden GigaFactory Berlin hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında GigaFactory Berlin'i tüm detaylarıyla birlikte gösteren Musk, sadece 'Giga Berlin.' sözlerini kullandı.

TESLA FABRİKASININ ODAK NOKTASI ÇATISI

GigaFactory Berlin, Elon Musk'ın paylaştığı görüntüye göre oldukça hoş bir dizayna sahip. Yine çatılarında güneş paneline yer veren yeni GigaFactory fabrikası, yeşile verdiği değerle de dikkat çekiyor. Ancak asıl dikkat çeken şey ise Elon Musk'ın fabrikayı bir fabrikadan fazlası yapacak özellikleri.

GİGA BERLİN PARTİ ALANINA DÖNÜŞEBİLİR

Elon Musk'ın dediğine göre GigaFactory Berlin'in çatısına bir yüzme havuzu kurulabilecek. Hatta fabrikanın içi veya dışı parti alanı olarak dahi kullanılabilecek.

Elon Musk Giga Berlin

Elon Musk şaka mı yapıyor yoksa gerçekten de fabrika böyle özelliklere sahip olacak mı bilinmez. Fakat tek bir gerçek var; Tesla artık sadece otomobilleriyle değil, üretimiyle de Avrupa'da olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Huawei P Smart Pro incelemesi!Huawei P Smart Pro incelemesi!
A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi için yürüyüş vakti!

Uzaydaki hayal gibi yürüyüş başladı!

Elektriğin gücü hızlandı: Realme 125W hızlı şarj teknolojisini tanıttı!

Çinli firma şarj derdine 'hızlı' çözüm buldu!

Huawei P Smart Pro İncelemesi - Pop-up kameralı alternatif model

Huawei P Smart Pro incelemesi!

OnePlus 8 için Android 11 Beta 2 güncellemesini yayınladı

OnePlus kullanıcılarına güncelleme müjdesi!

Huawei, 2020 yılında ne kadar para kazanmış?

Huawei finansal sonuçlarını açıkladı!

Xiaomi 120W hızlı şarj destekli telefonu üzerinde çalışıyor

Xiaomi'den trafoları kıskandıran çalışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.