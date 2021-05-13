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Tesla bitcoin ile ödeme kabul etmeyecek

13.05.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazlalığı nedeniyle Tesla'nın araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini açıkladı.

Tesla bitcoin ile ödeme kabul etmeyecek

ABD'li milyarder girişimci Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazla olması sebebiyle Tesla'nın elektrikli araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini açıkladı.

Bitcoin Musk'ın açıklamasının ardından bitcoin yüzde 10 değer kaybetti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Musk açıklamasında "Kripto para birçok düzlemde iyi bir fikir ve geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz. Ancak bu çevreye büyük bir bedel ödetmemeli” ifadelerini kullandı.

Tesla Şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde bitcoin aldığını açıklamış ve Mart ayında bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlamıştı. Tesla daha sonra kripto para pozisyonunu ilk çeyrekte yüzde 10 azalttığını duyurmuştu. Tesla bitcoin aldığını duyurduktan sonra kripto paraların değerinde büyük artış olmuştu.

Ancak düşük karbon emisyonlu teknoloji yanlısı Musk'ın bu adımı bazı Tesla yatırımcıları ve çevre aktivistlerinin tepkisini çekmişti. Bitcoin işlemleri sırasında kullanılan bilgisayarlar yüksek miktarda enerji tüketiyor ve bu enerjinin üretiminde ise daha çok fosil yakıt olan kömür kullanılıyor.

Musk bu endişeyi destekleyen açıklamalarda bulunarak "kömür, en kötü emisyona sahip yakıt” dedi. Musk Tesla'nın bitcoin pozisyonlarını koruyacağını ve kripto para teknolojisi daha sürdürülebilir enerji kaynakları kullanmaya başladığında ise kripto para kullanacağını açıkladı.

Elon Musk ayrı bir paylaşımda ise kripto paranın enerji tüketimini gösteren bir grafik paylaştı. Musk grafikle beraber "Geçtiğimiz aylardaki enerji tüketimi delice” ifadelerini kullandı.

Musk açıklamasında Tesla'nın bitcoin ödemesi ile araç satıp satmadığına dair bilgi vermedi. Öte yandan Musk kripto paraya duyduğu inancı tekrar ederek düşük enerji tüketimli kripto paralarla ilgilendiklerini kaydetti.

Reuters / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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