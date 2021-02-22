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'Tesla, Bitcoin yatırımıyla 1 milyar dolar kâr etti'

22.02.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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'Tesla, Bitcoin yatırımıyla 1 milyar dolar kâr etti'

ABD merkezli yatırım şirketi Wedbush Secutities'in analistlerinden Danie Ives, Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımından yaklaşık bir milyar dolar kâr elde ettiğini öne sürdü. CNBC'nin haberine göre Danie Ives, Cumartesi günü paylaştığı bilgi notunda, "Tesla'nın bu yatırımla 2020'deki tüm elektrikli araç satışlarınınkinden daha fazla kar elde etme yolunda olduğunu" belirtti.

ABD merkezli yatırım şirketi Wedbush Secutities'in analistlerinden Danie Ives, Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımından yaklaşık bir milyar dolar kâr elde ettiğini öne sürdü.

CNBC'nin haberine göre Danie Ives, Cumartesi günü paylaştığı bilgi notunda, "Tesla'nın bu yatırımla 2020'deki tüm elektrikli araç satışlarınınkinden daha fazla kar elde etme yolunda olduğunu" belirtti.

Elon Musk'ın yöneticisi olduğu şirket, 8 Şubat'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını bildirmişti.

Şirket ayrıca Bitcoin'le ödeme kabul edebileceğini duyurmuştu.

Musk, bu bildirimden önce 47 milyondan fazla takipçisinin olduğu Twitter'daki bir mesajına Bitcoin koyunca kripto paranın değeri bir anda yüzde 20 artmıştı.

Elon Musk daha sonra bu hashtag'i kaldırmıştı.

Tesla, Ocak'taki alımında Bitcoin'i hangi fiyattan aldığını açıklamadı.

Bitcoin'in değeri bu yıl yüzde 94 arttı

Geçen hafta piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üstüne çıkan Bitcoin, Ocak'tan bu yana yüzde 94 değer kazandı.

Danie Ives, bilgi notunda Tesla'nın kârını nasıl hesapladığını açıklamadı. Fakat CoinDesk'in verilerine göre Bitcoin'in 31 Ocak'ta gün içindeki en yüksek değeri 34 bin 793 dolardı.

Bitcoin

Ives'ın bilgi notunu paylaştığı 20 Şubat'ta ise Bitcoin 57 bin 487 dolara çıkmıştı. Bu, yüzde 65'lik bir artışı ifade ediyor. Bu tarihler arasında Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık yatırımının 975 milyon dolar kâr getireceği hesaplanıyor. Bitcoin'in 58 bin 332 dolarlık bugünkü değeri dikkate alınınca ise kâr bir milyar doları aşıyor.

Ives notunda, "Bitcoin, Tesla'nın bir yan şovu olsa da şirket için iyi bir başlangıç yatırımı olduğu ve 12-18 aylık dönemde halka açık diğer şirketlerin üzerinde de etkisi olacağı muhakkak" dedi.

Bitcoin'in son dönemdeki değer artışı Tesla ve diğer bazı büyük şirketlerin büyük ölçüde bu para birimiyle ödeme kabul etme kararlarına bağlanıyor.

Dünyanın en büyük fon yöneticisi Blockrock da Bitcoin kullanmamın yollarını aradığını açıklamıştı.

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