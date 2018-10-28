Tesla bu haberle yıkılacak: FBI tarafından soruşturulmaya başlandı!

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, FBI ajanları Tesla'nın 2017 başında Model 3 marka 4 kapılı otomobillerin yıllık üretim projeksiyonu konusunda yatırımcıları yanlış bilgilendirip bilgilendirmediğini soruşturuyor.

San Francisco'daki Federal Savcılığın soruşturma yürüttüğü haberi, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medyada şirketin yatırım planlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımları için başlatılan ayrı bir soruşturmada ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile vardığı adli uzlaşma anlaşmasının ardından geldi.

Tesla daha önce 18 Eylül'de Adalet Bakanlığının bir soruşturma için şirketten belge talep ettiğini açıklamış ancak talebin Model 3'ün üretimiyle ilgili olup olmadığına açıklık getirmemişti.

Şirketten yapılan son açıklamada ise Adalet Bakanlığının Model 3'ün imalatıyla ilgili yatırımcılara yapılan bilgilendirmelere ilişkin dökümanları talep ettiği ve bu gönüllü talebe yanıt verileceği belirtildi.

Şirket temsilcileri henüz konuyla ilgili herhangi bir mahkeme çağrısı almadıklarını kaydetti.