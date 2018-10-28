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Tesla bu haberle yıkılacak: FBI tarafından soruşturulmaya başlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2018 08:54 | Son Güncelleme

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya büyük şok... Model 3 marka otomobillerinin üretimiyle ilgili yatırımcıları yanılttığı şüphesiyle FBI tarafından soruşturulmaya başlandı.

Tesla bu haberle yıkılacak: FBI tarafından soruşturulmaya başlandı!

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, FBI ajanları Tesla'nın 2017 başında Model 3 marka 4 kapılı otomobillerin yıllık üretim projeksiyonu konusunda yatırımcıları yanlış bilgilendirip bilgilendirmediğini soruşturuyor.

San Francisco'daki Federal Savcılığın soruşturma yürüttüğü haberi, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medyada şirketin yatırım planlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımları için başlatılan ayrı bir soruşturmada ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile vardığı adli uzlaşma anlaşmasının ardından geldi.

Tesla daha önce 18 Eylül'de Adalet Bakanlığının bir soruşturma için şirketten belge talep ettiğini açıklamış ancak talebin Model 3'ün üretimiyle ilgili olup olmadığına açıklık getirmemişti.

Şirketten yapılan son açıklamada ise Adalet Bakanlığının Model 3'ün imalatıyla ilgili yatırımcılara yapılan bilgilendirmelere ilişkin dökümanları talep ettiği ve bu gönüllü talebe yanıt verileceği belirtildi.

Şirket temsilcileri henüz konuyla ilgili herhangi bir mahkeme çağrısı almadıklarını kaydetti.

Tesla Şubat 2017'de, 2016 yılı son çeyrek verilerini açıklarken, Model 3 içi iddialı bir üretim planı olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Şirket 2017 yılı son çeyreğinde haftada 5 bin adet Model 3 üretmeyi amaçladığını belirtmişti.

Musk, 13 Ağustos'ta Twitter hesabından şirketi borsadan çekme niyetinde olduğuna dair açıklamalar yapmıştı.

Tesla'yı hisse başına 420 dolar teklifle New York Borsasından çekme planını 2 Ağustos'ta şirketin yönetim kuruluyla paylaştığını bildiren Musk, Suudi Arabistan varlık fonunun kendisiyle 2017'nin başından beri Tesla'yı borsadan çekme konusunu görüştüğünü kaydetmişti.

Açıklamaların ardından SEC, Musk'ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynak bulduğuna ilişkin açıklamasının "doğru olmadığı" suçlamasıyla dava açmıştı. Tesla ve Musk 20'şer milyon dolar ceza ödeyerek SEC ile adli uzlaşma anlaşmasına varmıştı.

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Tesla Elon Musk

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