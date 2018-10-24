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Tesla çalışanlarından Elon Musk itirafı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

Tesla'da geçmişte ve şu anda çalışan 35 kişi ile yapılan röportajlarda çalışanlar, Elon Musk'ı tanımladı. İşte detaylar!

Tesla çalışanlarından Elon Musk itirafı!

CNBC TV'nin çalışanlarla yaptığı görüşmelerde, Musk’ın yönetici tarzını temsil eden görüşlere yer verildi.

Tesla'da geçmişte ve şu anda çalışan 35 kişi ile yapılan röportajlarda çalışanlar, patronlarını "ilham verici" bulduklarını; ancak, çalışanların "işlerine aşırı müdahale ederek onları denetlemeye ve yönlendirmeye çalıştığını" dile getirdiler.

Çalışanlara göre, patronlarının bu özelliği, şirkette hem zaman, hem de para kaybına neden oluyor. Patronlarını "hırslı" olarak tanımlayan çalışanları, 47 yaşındaki CEO'nun, kendilerini her şeyi en başından yapmaya yönlendirdiğini, bunun da pahalı projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve üretimlerinin gecikmesine neden olduğunu söylediler.

Tesla çalışanlarından Elon Musk itirafı!

Çalışanlar, görüşmelerde ayrıca Musk’ın diğer otomotiv üreticilerinin öncülük ettiği yöntemleri dikkate almayı reddettiğini ve endüstrideki diğer kıdemli kişilerin önerilerini ise göz ardı ettiğini ifade etti.

Eski ve yeni çalışanlar, patronlarının Toyota, GM ve Volkswagen gibi diğer otomotiv devlerinden gelen önerileri de reddettiğini söylediler. CNBC haberinde, Güney Afrikalı doğumlu milyarder işadamı Musk, günümüz iş dünyasının en sıra dışı yöneticilerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Tesla Elon Musk

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