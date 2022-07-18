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Tesla CEO'su Elon Musk müjdeyi verdi! Steam...

18.07.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla, otomobillerine Steam'i ekleyerek araba içi oyun deneyimini artırmak istiyor. Tesla CEO'su Elon Musk, bir tweet'e verdiği yanıtta müjdeyi verdi. Musk, şirketin Steam entegrasyonunda ilerleme kaydettiğini ve muhtemelen önümüzdeki ay bir demo gösterimi olabileceğini söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk müjdeyi verdi! Steam...

Tesla, halihazırda Tesla Arcade aracılığıyla Cuphead ve Sonic the Hedgehog 1 gibi bir dizi oyunu Tesla sahiplerinin iyi vakit geçirmesi için sunuyor. Ancak günümüzde otomobiller artık birer bilgisayar gibiler ve Steam gibi dijital oyun mağazalarına erişim sağlayabilecek durumdalar. Öyle ki Tesla’nın kullandığı ekran kartının performansı da neredeyse Playstation 5 ile aynı. Hal böyle olunca, oyunsever Tesla sahiplerine daha fazlasının sunulması mümkün hale geliyor.

ELON MUSK'TAN TESLA ARAÇLAR İÇİN STEAM MÜJDESİ!

Tesla CEO'su Elon Musk, bir tweet'e verdiği yanıtta ise Steam müjdesini verdi. Musk, verdiği yanıtta şirketin Steam entegrasyonunda ilerleme kaydettiğini ve muhtemelen önümüzdeki ay bir demo gösterimi olabileceğini söyledi. Kısacası, çok yakında Tesla otomobilleri üzerinden Steam'e erişilebilecek. Böylece oyun deneyimi konusunda önemli bir aşama kaydedilecek.

Tesla

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Tesla, hayli uzun bir süredir Steam'i “Model” serisi araçlarında çalışır hale getirmek için çalışmalar yapıyor. Steam'in dijital mağazasını Tesla otomobillerine eklemek otomobil sahiplerinin çok daha fazla oyuna erişim sağlamasına imkan tanıyabilir. Entegrasyonun, kullanıcıların arabalarında otururken Steam'de alışveriş yapmalarına izin verecek kadar ileriye gidip gitmeyeceği bilinmiyor.

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Elon Musk
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