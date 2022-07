Tesla CEO'su Elon Musk müjdeyi verdi! Steam...

Tesla, halihazırda Tesla Arcade aracılığıyla Cuphead ve Sonic the Hedgehog 1 gibi bir dizi oyunu Tesla sahiplerinin iyi vakit geçirmesi için sunuyor. Ancak günümüzde otomobiller artık birer bilgisayar gibiler ve Steam gibi dijital oyun mağazalarına erişim sağlayabilecek durumdalar. Öyle ki Tesla’nın kullandığı ekran kartının performansı da neredeyse Playstation 5 ile aynı. Hal böyle olunca, oyunsever Tesla sahiplerine daha fazlasının sunulması mümkün hale geliyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, bir tweet'e verdiği yanıtta ise Steam müjdesini verdi. Musk, verdiği yanıtta şirketin Steam entegrasyonunda ilerleme kaydettiğini ve muhtemelen önümüzdeki ay bir demo gösterimi olabileceğini söyledi. Kısacası, çok yakında Tesla otomobilleri üzerinden Steam'e erişilebilecek. Böylece oyun deneyimi konusunda önemli bir aşama kaydedilecek.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.