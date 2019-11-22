HABER

Tesla CEO'su Elon Musk sahnede zor anlar yaşadı: Cybertruck'ın camları tanıtımda kırıldı

22.11.2019 14:48 | Son Güncelleme

Tesla CEO'su Elon Musk, tanıtımını yaptığı Cybertruck adlı yeni aracın tanıtım sırasında camların kırılması nedeniyle sahnede zor anlar yaşadı.

Tesla CEO'su Elon Musk sahnede zor anlar yaşadı: Cybertruck'ın camları tanıtımda kırıldı

Yaklaşık 40 bin dolara fiyatla satışa çıkarılacağı açıklanan elektrikli aracın kurşun geçirmediği, araca balyozla bile hasar verilemeyeceği söylenmişti.

Şirketin "Geleceğe Dönüş" filminde zaman yolculuğu yapılan DeLorean marka arabaya benzetilen köşeli hatlara sahip çelik gövdeli araç California'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Sahnede, Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen arabanın ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için ön sol cama yakın mesafeden bir metal top fırlattı. Cam kırıldı. Bu sırada Holzhausen'in yanında bulunan Musk'ın küfrettiği duyuldu.

Holzhausen aynı deneyi sol arka camda da tekrarladı. Bu cam da kırıldı. Musk, "Top içeriye girmedi. Bu olumlu tarafı. Biz denerken cama İngiliz anahtarı attık, mutfak evyesi attık kırılmadı. Şimdi neden kırıldı bilmiyorum" dedi.

Tanıtımdan sonra Tesla hisselerinin değeri değişmedi.

Cybertruck'ın en ucuz modeli, bir şarjla 402 kilometre gidebiliyor.

69 bin 900 dolarlık modelin menzili ise 804 kilometre. 6 kişilik araç 1587 kilogram yük taşıyabiliyor.

Aracın 2021 yılı sonunda satışa çıkarılacağı belirtiliyor.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Elon Musk, Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’ı tanıttıElon Musk, Tesla’nın ilk elektrikli pick-up aracı ‘Cybertruck’ı tanıttı
Hastalığını ciddiye almadı! Ağzını yemeye başladı!Hastalığını ciddiye almadı! Ağzını yemeye başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tesla kırılmaz cam cybertruck ceo Elon Musk cam kırığı

En Çok Okunan Haberler

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO'dan uzay kararı! Artık her şey başka olacak!

NATO'dan uzay kararı! Artık her şey başka olacak!

Hastalığını ciddiye almadı! Ağzını yemeye başladı!

Hastalığını ciddiye almadı! Ağzını yemeye başladı!

İran’daki protestolarda ‘200’den fazla kişi öldürüldü’ iddiası

İran’daki protestolarda ‘200’den fazla kişi öldürüldü’ iddiası

Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı

Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı

Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor: Ölü sayısı 32’ye yükseldi

Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.