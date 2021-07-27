Tesla CEO'su Elon Musk'tan Apple'a sert eleştiri!

Tesla ve Apple doğrudan rekabet etmiyorlar. Hatta iki şirket, aynı sektörde bile değil. Ancak Apple'ın Apple Car adında bir elektrikli otomobil üreteceği söyleniyor. Hatta Titan kod adlı projenin Tesla'da beş yıl geçiren Doug Field tarafından yürütüldüğü ifade ediliyor.

Tesla CEO'su Elon Musk ise kısa süre önce içinde Apple'ı hedefleyen sert göndermelerin bulunduğu bazı açıklamalarda bulundu.

"DUVARLARLA ÇEVRİLİ BİR BAHÇE"

Elon Musk, ilk olarak elektrikli otomobil şarj ağı SuperCharger'ı rakiplerinin kullanmasına izin vermesi konusunda kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verdi. Musk, şirketin amacının "duvarlarla çevrili bir bahçe" yaratmak değil, "sürdürülebilir enerjinin gelişini desteklemek" olduğunu açıkladı.

Musk daha sonra öksürür gibi yaptı ve "Apple" dedi. Böylece Apple'ı duvarlarla çevrili bir bahçe yaratmakla itham etti.

Bilindiği üzere Apple, uygulamaların sadece App Store üzerinden indirilmesini istiyor. Tesla'nın kendi şarj ağını diğer markaların elektrikli araçlarının kullanımına açması ise Musk'ın ifadesinde geçen Apple'ın "duvarlarla çevrili bahçe" uygulamasına oldukça zıt bir durum.

APPLE DAHA ÇOK KULLANIYOR

Musk'ın Apple'ı ikinci kez hedef alışı kobalt piller hakkında oldu. Ünlü milyarder, Apple'ın pillerinde Tesla'dan çok daha fazla kobalt kullandığını söyledi. Musk, Tesla'nın çok fazla kobalt kullandığına dair bir yanlış anlama olduğunu da ekledi.

Apple, geçmişte kobalt kullanımı nedeniyle eleştirilere ve sorgulamalara maruz kalmıştı.

