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Tesla CEO'su Musk'tan Corona Önlemlerine 'Faşist' Tanımlaması

30.04.2020 18:07 | Son Güncelleme

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD'de Corona salgınına karşı uygulanan kısıtlayıcı önlemleri ''faşist'' olarak niteledi. Musk'ın, Tesla'nın elde ettiği kar oranını açıklarken dile getirdiği bu değerlendirmesi, bu kazanımlara ilişkin açıklamaya gölge düşürdü.

Tesla CEO'su Musk'tan Corona Önlemlerine 'Faşist' Tanımlaması

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Amerika'da Corona salgınının yayılmasını engellemek için getirilen kısıtlayıcı önlemleri ''faşist'' olarak niteledi.

Musk'ın Tesla'nın üst üste üç çeyrektir elde ettiği karlılık oranını açıklarken dile getirdiği bu değerlendirmesi, yatırımcıların ''sürpriz'' olarak nitelendirdiği bu kazanımlara ilişkin açıklamaya gölge düşürdü.

Tesla'nın kar açıklaması, rakibi Ford Motor'un 2020'nin ilk çeyreğinde pandemi nedeniyle düşen talebe bağlı olarak 2 milyar dolarlık kayba uğradığı, mevcut çeyrekteyse 5 milyar dolar daha kaybedeceği açıklamasından bir gün sonra geldi.

Tesla'nın mevcut çeyrekte ve yılın geri kalanında göstereceği performans, firmanın dayanıklılığına ilişkin kritik bir sınav niteliği taşıyor. Tesla, kayıpları sınırlandırmayı başardığı, hatta kar elde etme eğilimini sürdürdüğü ve köklü otomotiv devlerini geride bıraktığı takdirde Corona krizi nedeniyle zayıflayan rakiplerinin satışlarından da pay koparacak hale gelebilir.

Rakiplerine oranla çok daha az sayıda otomobil imal eden Tesla, buna rağmen çok daha büyük borsa değerine sahip. Bunun nedeni, Tesla'nın olağanüstü büyüme kapasitesine sahip olduğuna yönelik beklentiler.

Tesla'nın California'nın Fremont kentindeki fabrikası, eyalet yönetiminin Corona önlemleri kapsamında getirdiği sokağa çıkma yasağı nedeniyle 24 Mart'tan beri faaliyetlerini durdurdu. Eyalette kısıtlayıcı yasakların en erken 31 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.

CEO Elon Musk, dün yaptığı açıklamada, Tesla'nın California'daki fabrikasında imalata ne zaman başlayacağını bilmediğini, eyaletin evde kalma talimatının firmaya yönelik ''ciddi bir risk'' olduğunu söyledi.

Musk, ''İnsanlara evlerinden çıkamayacaklarını, çıkarlarsa tutuklanacaklarını söylemek faşist. Bu demokrasi değil, bu özgürlük değil. İnsanlara kahrolası özgürlüklerini geri verin!'' ifadelerini kullandı.

Tesla CEO'su, tavrından taviz vermeyeceğini, bir gazetecinin Musk'ın ''faşism'' vurgusuna yer verdiği Twitter mesajına yanıt olarak ''Hell yeah!!'' yani ''Aynen öyle!!'' yanıtıyla pekiştirdi.

Musk, 6 Mart'taki Twitter paylaşımındaysa, ''Corona virüsü paniği aptalca'' ifadelerini kullanmış ancak sonra hastanelere ücretsiz suni solunum cihazı tedarik etme önerisinde bulunmuştu.

Tesla CEO'su Twitter mesajlarında, California'daki hastanelerin iflas ettiği ve personelini işten çıkardığı şeklinde bir paylaşıma da yer verdi, eyaletteki hastanelerin ''yarısının boş'' olduğuna ilişkin veriye de atıfta bulundu.

Almanya'daki kısıtlamaların kalkmaya başlamasına da destek veren Musk, bunu ''Çok mantıklı'' bulduğunu yine paylaştığı bir Twitter mesajıyla ifade etti.

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