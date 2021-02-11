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Tesla, Çin’de 25 bin Dolar bandında elektrikli otomobil üretip satmak istiyor

11.02.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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Tesla, Çin’de 25 bin Dolar bandında elektrikli otomobil üretip satmak istiyor

Tesla, 25.000 $ 'lık elektrikli aracını Çin'de üretmeye hazırlanıyor ve onu dünyanın dört bir yanına ihraç edecek.

Tesla CEO'su Elon Musk, otomobil üreticisinin 25.000 $ 'lık modelini piyasaya sürme planlarını ilk olarak Eylül 2020'de doğruladı. O zamanlar, ilk olarak aracın üretiminin 2024 veya 2025 civarında başlayacağı düşünülüyordu. Şimdi ise modelin daha erken gelmesi gündemde.

KÜRESEL PLAN DOĞRULANDI

Çin devlet medya kuruluşu Xinhua Net ile yakın zamanda yaptığı röportajda Tesla Çin başkanı Tom Zhu, şirketin giriş seviyesi modeli için küresel planlarını doğruladı. Aynı zamanda Çin'deki ilk araştırma ve geliştirme merkezinin devam eden inşaatını da anlattı.
Zhu, "Ar-Ge Mühendislerimizin nihai hedefimize ulaşmasını kolaylaştırmak için çok iyi koşullar sağlayacağız," dedi. " 25.000 $ 'lık Tesla projesi henüz erken aşamalarında olduğu için, bununla ilgili ayrıntılar sır gibi saklanıyor. Üretilecek modelin hatchback şeklini alacağı ve platformunu Model 3 ile paylaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Tesla'nın yeni 4680 pil hücrelerini kullanması da bekleniyor.

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