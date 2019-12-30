HABER
  4. Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti

Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti

30.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

ABD merkezli elektrikli otomotiv üreticisi, Şanghay'daki fabrikasında ürettiği 15 adet "Model 3" aracı teslim etti. Otomobilleri fabrika çalışanları satın aldı. Yeni otomobilin satış fiyatı 50 bin dolar.

Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti

ABD merkezli elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti. Tesla'nın, Şanghay'daki fabrikasında ürettiği 15 adet "Model 3" aracı, fabrika çalışanları satın aldı.

Yeni otomobilin satış fiyatı 50 bin dolar.

Şanghay'daki tesis ise Çin'de yabancıların tamamına sahip olduğu ilk otomotiv fabrikası.

Tesla'nın da ABD dışında sadece Çin'de fabrikası var.

Çin

Tesla, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'deki varlığının, ABD-Çin ticaret savaşının etkilerini azaltmasını umuyor.

https://www.facebook.com/bbcnewsturkceservisi/videos/2753336698044100/

Tesla Başkan Yardımcısı Tao Lin, Şangay hükümet yetkililerinin ve fabrika çalışanlarının katıldığı teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren Çin yapımı Model 3 araçları Çin'in büyük caddelerinde kullanılmaya başlanacak" dedi.

Çin'de geçen yıl yeni enerji kaynaklarının kullanıldığı 1,3 milyon araç satıldı.

Tesla, ülke çapında bakım ve tamir ile şarj merkezleri inşa ettiğini de açıkladı.

Şirket yönetimi, bu merkezleri gelecek yıl ikiye katlamayı, fabrikada çalışan sayısını da 600'den 1500'e çıkarmayı planladıklarını duyurdu.

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
Suriye'nin insanları göçüp kedileri kalan kasabası: Kefr NebilSuriye'nin insanları göçüp kedileri kalan kasabası: Kefr Nebil
İsrail Filistin'e Yapılacak Vergi Ödemesinin Bir Kısmını Askıya Aldıİsrail Filistin'e Yapılacak Vergi Ödemesinin Bir Kısmını Askıya Aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tansiyon yükseldi! Tehdit ettiler...

Tansiyon yükseldi! Tehdit ettiler...

‘Yunan zulmü’ göçmen kamerasında

‘Yunan zulmü’ göçmen kamerasında

Yunanistan: Türkiye ile çözemezsek konu Lahey'e taşınır!

Yunanistan: Türkiye ile çözemezsek konu Lahey'e taşınır!

Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü

Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü

Son dakika! ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah tugaylarını vurdu

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarını vurdu

Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

Putin'den Trump'a teşekkür!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.