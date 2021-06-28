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Tesla çipleri F-35 çiplerinden çok daha gelişmiş

28.06.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla çipleri F-35 çiplerinden çok daha güçlü bir konuma ulaştı. Özellikle son dönemlerde şirketin yapay zeka çalışmalarına büyük önem verdiği biliniyor.

Tesla çipleri F-35 çiplerinden çok daha gelişmiş

Dünya satranç şampiyonunu bile yenmeyi başaran yapay zeka sistemleri yeterince güçlü bulunmuyordu. Ancak Tesla tarafından geliştirilen yeni yapay zeka sistemleri bunun tam tersini göstermiş oldu. Şirket; roketler, uzay araçları ve birçok uçaktan daha güçlü yapay zeka sistemleri geliştiriyor.

TESLA APOLLO 11'İ DE F-35'İ DE SOLLADI

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından bir tanesi olarak bilinen Tesla, çiplere büyük bir yatırım yapıyor. Mesela firmanın yaptığı yapay zeka destekli mikroçipler Apollo 11 roketinden, iPhone’lardan ve F-35 çiplerinden çok daha gelişmiş.

Yapılan açıklamalarda ilginç bir detay daha var. Tesla tarafından üretilen yapay zeka destekli mikroçiplerin F-35 mikroçiplerinden 180 kat daha güçlü olduğu ifade ediliyor. Kameralar, sensörler, GPS sistemi ve otonom sürüş sistemleri bu mikroçipler üzerinden çalışıyor.

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Tesla markası tarafından geliştirilen mikroçipler insan beyni ile yarışabilecek düzeyde mi? Bu şimdilik imkansız. Çünkü neredeyse hesaplanamaz bir hafızaya ve işlem gücüne sahip olan insan beyni oldukça kompleks.

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