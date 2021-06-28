Tesla çipleri F-35 çiplerinden çok daha gelişmiş

Dünya satranç şampiyonunu bile yenmeyi başaran yapay zeka sistemleri yeterince güçlü bulunmuyordu. Ancak Tesla tarafından geliştirilen yeni yapay zeka sistemleri bunun tam tersini göstermiş oldu. Şirket; roketler, uzay araçları ve birçok uçaktan daha güçlü yapay zeka sistemleri geliştiriyor.

TESLA APOLLO 11'İ DE F-35'İ DE SOLLADI

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından bir tanesi olarak bilinen Tesla, çiplere büyük bir yatırım yapıyor. Mesela firmanın yaptığı yapay zeka destekli mikroçipler Apollo 11 roketinden, iPhone’lardan ve F-35 çiplerinden çok daha gelişmiş.

Yapılan açıklamalarda ilginç bir detay daha var. Tesla tarafından üretilen yapay zeka destekli mikroçiplerin F-35 mikroçiplerinden 180 kat daha güçlü olduğu ifade ediliyor. Kameralar, sensörler, GPS sistemi ve otonom sürüş sistemleri bu mikroçipler üzerinden çalışıyor.

Tesla markası tarafından geliştirilen mikroçipler insan beyni ile yarışabilecek düzeyde mi? Bu şimdilik imkansız. Çünkü neredeyse hesaplanamaz bir hafızaya ve işlem gücüne sahip olan insan beyni oldukça kompleks.

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