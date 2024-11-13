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Tesla Cybercab nedir, özellikleri nelerdir? Tesla Cybercab ne zaman çıkacak? Tesla Cybercab fiyatı

Burcu Tufan Burcu Tufan
12.11.2024 12:13
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İki kapılı ve sedan gövde stiline sahip olacak şekilde tasarlanan Cybercab, Tesla şirketinin yapay zeka destekli elektrikli araçları arasındadır. Ekim 2024'te tanıtılan taşıtın Robotaksi olarak da nitelendirildiği bilinir. Çünkü sürücüsüz olarak çalışan otomobilin klasik taksi yerine kullanılması hedeflenir. Aracın tanıtım etkinliğinde sunulan prototipler incelendiği zaman Cybercab adlı modelin özellikleri detaylı bir şekilde listelenebilir.

Tesla Cybercab nedir, özellikleri nelerdir? Tesla Cybercab ne zaman çıkacak? Tesla Cybercab fiyatı

İçindekiler

  • Tesla Cybercab nedir?
  • Tesla Cybercab özellikleri nelerdir?
  • Tesla Cybercab ne zaman çıkacak?
  • Tesla Cybercab fiyatı nedir?

Otomotiv dünyasının son teknoloji ürünlerinden biri olan Cybercab, Tesla şirketinin yapay zeka ve kamera destekli modelleri arasında öne çıkar. Ekim 2024'teki We Robot etkinliğinde 20 prototipiyle birlikte tanıtılan aracın direksiyon simidiyle pedalları yoktur. Sürücüsüz olarak çalışan elektrikli otomobil, planlanan kullanım amacına bağlı olarak Robotaxi şeklinde de adlandırılır. İki kapılı aracın öne çıkan özellikleri arasında %90 verimlilik sağladığı belirtilen endüktif şarj sistemi yer alır. Bu kapsamda teknoloji meraklılarına taşıtın ayrıntılı nitelikleriyle "Tesla Cybercab ne kadar?" sorusunun net cevabı da aktarılmalıdır.

Tesla Cybercab nedir?

Cybercab, Tesla tarafından tasarlanan elektrikli araçlardandır. Diğer adı Robotaxi olan araç, Kaliforniya'da yapılan We Robot etkinliğinde tanıtılmıştır. Duyurulan otonom taşıtın yapay zeka teknolojisiyle geliştirildiği bilinir. Direksiyon ve pedal sistemi bulunmayan Cybercab'in Art Deco tasarımına sahip olduğu söylenebilir. Tesla Robotaksi (Tesla Robotaxi), işletme maliyetinin kilometre başına 0,20 dolar olması planlanan bir araçtır.

Tesla Cybercab özellikleri nelerdir?

Tesla'nın tanıtım etkinliğiyle duyurduğu Cybercab'in özellikleri arasında direksiyon ve pedal bölümlerinin mevcut olmaması öne çıkar. Sürücü olmadan çalışan elektrikli taksinin altın rengine benzer metalik kaplamasına sahip olduğu görülür. Bunun yanı sıra ilgili taşıtın iki kapılı olduğu söylenebilir. Tesla Cybercab'in diğer özellikleriyse aşağıda listelenmiştir:

  • Aracın navigasyon sisteminde kameralarla yapay zekâ teknolojisinden yararlanılmıştır.
  • 2 kapılı otomobilin sedan gövde stiline sahip olacak şekilde tasarlandığı belirtilir.
  • Robotaksi adlı taşıtın bataryası 35 kWh'tır.
  • Tesla Cybercab için açıklanan elektrik menziliyse 320 km (200 mil) olarak öne çıkar.
  • Otomobilin iki kişilik taşıma kapasitesi mevcuttur.
  • Aracın %90'dan fazla verimlilik sunan bir endüktif şarjı vardır.

Tesla Cybercab ne zaman çıkacak?

Ekim 2024'te Kaliforniya'da gerçekleştirilen lansmanda kamuoyunun ilgisine sunulan Cybercab adlı taksinin 20 prototipi tanıtılmıştır. Etkinlik kapsamında örnek araçlarla kısa mesafeli sürüş denemelerinin yapıldığı bilinir. Tesla Cybercab'in üretimine başlanmasının hedeflendiği dönemse 2027 öncesidir.

Tesla Cybercab fiyatı nedir?

Tesla şirketinin elektrikli taksi modeli olan Cybercab'in 30.000 dolar gibi bir fiyata satışa sunulması planlanmıştır. Tanıtım etkinliği bünyesinde sergilenen prototipin belirtilen fiyatı geçmeyecek bir maliyetle üretilmesinin hedeflendiği söylenebilir. Bu doğrultuda "Tesla Cybercab kaç Türk lirası?" sorusu, "otonom taksi için belirlenen satış fiyatı güncel kura göre hesaplandığında (Kasım 2024) yaklaşık 1.031.000 TL'dir" şeklinde yanıtlanır.

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Otomobil Tesla elektrikli araç taksi elektrikli
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