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Tesla'da eski çalışan krizi! Gizli bilgileri çalmakla suçladı, söylenenler ise şaşkına çevirdi

09.05.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, bu kez eski çalışanına yönelik hırsızlık suçlamasıyla açtığı davayla gündeme geldi. Şirket, eski çalışanını süper bilgisayar projesiyle ilgili ticari sırları çalmakla suçladı. Fakat şirketin iddiaları şaşkına çevirdi.

Tesla'da eski çalışan krizi! Gizli bilgileri çalmakla suçladı, söylenenler ise şaşkına çevirdi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Alexander Yatskov isimli eski çalışanına dava açtı. Davadaki iddialar ise oldukça dikkat çekti.

TESLA'DAN "TİCARİ SIR" DAVASI!

Bloomberg'in haberine göre Tesla, süper bilgisayar projesiyle ilgili ticari sırları çalmakla suçlayarak dava açtı. Bir mahkeme dosyasındaki iddialara bakılırsa, ısı mühendisi Alexander Yatskov, şirkete sadece birkaç ay önce katıldıktan sonra 2 Mayıs'ta işten ayrıldı. Tesla'nın iddiasına göre, Yatskov gizli bilgileri kişisel cihazlarına aktarmak gibi bir dizi suç unsuru içeren olaya imza attı.

Tesla

Haberde, ticari sırları korumaya yönelik bir anlaşmayı ihlal etmenin yanı sıra, Tesla'nın Yatskov'u CV'sindeki deneyim ve becerilerini yanlış tanıtmakla da suçladığı belirtildi.

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TESLA'NIN SÜPER BİLGİSAYAR PROJESİ

Tesla CEO'su Elon Musk, 2019'dan beri "Dojo" adlı süper bilgisayar projesinden bahsediyor. Geçen yaz, şirket nihayet projeyi daha ayrıntılı olarak açıkladı ve büyük miktarda araç verisini analiz etmek için yapay zekayı kullanma hedefini ortaya koydu. Temel amaç ise daha güvenli, daha rafine bir otonom sürüş deneyimi sunmak. Saniyede 1,6 terabayt hızla çalışan 1,8 exaflop performans ve 10 petabayt NVME depolama alanı sunan Dojo, Tesla araçlarındaki sekiz kameradan gelen videoyu kullanarak kendini eğitiyor.

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