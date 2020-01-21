Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Tesla’nın başı bu kez ABD ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile dertte. ABD’nin saygın kurumu, Tesla araçların kendi kendine hızlanma sorunu yaşadığına dair yapılan bir başvuruyu değerlendirmeye aldı. Değerlendirme sonucu NHTSA, Tesla’ya ait 500 bin aracın incelenmesi gerektiği sonucuna vardı. NHTSA’nın aldığı karar Tesla’yı oldukça kızdırdı. Zira, Tesla’ya göre araçlarda herhangi bir sorun yoktu. Bunun üzerine firma, bir açıklama yayınlayarak söz konusu iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

TESLA: NHTSA’NIN İDDİALARI ASILSIZ

Tesla tarafından yapılan açıklamada, kendi kendine hızlanma sorunu yaşadığı söylenen araçların tamamının tekrar tekrar kontrolden geçtiği belirtildi. Yapılan incelemelerde ve kontrollerde herhangi bir sorun veya kısa devre problemi ile karşılaşmadıklarını söyleyen Tesla, NHTSA’nın açıklamalarını ve asılsız iddiaları sert bir şekilde reddetti. Tesla’ya göre, bu başvurunun ve kararın arkasında çok başka şeyler var.

TESLA BORSA SİMSARINI İŞARET ETTİ

NHTSA’ya başvuru yapan kimliği belirsiz kişiyi de açıklayan Tesla, o kişinin Brian Sparks isimli bir borsa simsarı olduğunu söyledi. Sparks’ın borsada spekülasyon yaratmak ve kendisine kar yaratmak için böyle bir başvuruda bulunduğunu iddia eden Tesla, açıklamasının sonunda da ürettiği araçların arkasında durmaya devam etti ve ekledi; Araçlar gaza bastığınızda hızlanıyor frene bastığınızda hızlanıyor. Yani her şey tasarlandığı gibi çalışıyor.’’



