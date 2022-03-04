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Tesla'dan Ukrayna hamlesi! Savaştan kaçanlar ücretsiz kullanabilecek

04.03.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, gönderilen bir e-postaya göre Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasının ardından ülkedeki savaştan kaçanlar için ücretsiz şarj istasyonu hizmeti sunmaya başladı. Böylece insanlar Ukrayna'ya yakın ülkelerde Tesla üretimi olsun veya olmasın tüm elektrikli araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecekler.

Tesla'dan Ukrayna hamlesi! Savaştan kaçanlar ücretsiz kullanabilecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Bölgeden uzaklaşmak isteyenlerin birçoğu güvenliği için Polonya ve Slovakya gibi diğer komşu ülkelere kaçmaya karar verirken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan önemli bir hamle geldi.

TESLA'DAN ÜCRETSİZ ŞARJ İMKANI! İŞTE GÖNDERİLEN E-POSTA

Electrek'in haberine göre, yerel kullanıcılara gönderilen bir e-postada Tesla, Ukrayna sınırlarına yakın "Supercharger" olarak adlandırılan birkaç şarj istasyonunu hem Tesla hem de Tesla olmayan elektrikli araçlar için ücretsiz olarak kullanıma açtığını duyurdu.

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Bu e-postada ücretsiz şarj istasyonlarının yeri Polonya'daki Trzebownisko, Slovakya'nın Kosice, Macaristan'ın ise Miskolc ve Debrecen bölgelerinde yer alan şarj istasyonları olarak belirtildi.

Tesla

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Haberde, Tesla'nın Ukrayna'da resmi olarak faaliyet göstermediği, ancak buna rağmen Ukrayna'da Tesla araç sahibi olan birçok sürücünün bulunduğu bilgisi aktarıldı.

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